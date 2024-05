Dobram multas por excesso de velocidade em trecho da BR 101 no Sul do ES

De janeiro a março deste ano, radares móveis e fixos entre Mimoso do Sul e Anchieta registraram cerca de 36 mil autuações, contra cerca de 16 mil no primeiro trimestre de 2023

O número de multas por excesso de velocidade dobrou no trecho da BR 101 entre os municípios de Anchieta e Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), somente de janeiro a março deste ano quase 20 mil infrações a mais foram registradas por radares móveis e fixos na região em relação ao mesmo período de 2023.