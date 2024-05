Encapuzados matam mulher e deixam duas adolescentes feridas em Colatina

Mais 12 bombeiros e um cão de busca do ES chegam ao Rio Grande do Sul

Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) chegou ao Rio Grande do Sul e já se apresentou ao comando local no sábado (18). (Divulgação CBMES)

Mais 12 bombeiros e um cão de busca do Espírito Santo chegaram no Rio Grande do Sul, no sábado (18), e foram encaminhados para o município gaúcho de Taquari, neste domingo (19). Essa é a terceira equipe capixaba que vai ao estado do sul do Brasil para auxiliar as vítimas da tragédia climática. Com a chegada deles, a equipe antecessora, formada por 15 militares, voltará ao Espírito Santo.

"A equipe que assumiu o serviço neste sábado dará continuidade ao trabalho desempenhado por seus antecessores. Os bombeiros capixabas estão trabalhando sob comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e, neste momento, a missão é procurar por pessoas desaparecidas", informou o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

De acordo com a corporação, o envio e retração de equipes de todo o Brasil é realizado conforme o planejamento do Conselho Nacional de Bombeiros Militares (Ligabom), que coordena a integração das corporações de todo o Brasil. "O objetivo é que os efetivos dos outros estados sejam empenhados para atender as demandas do Rio Grande do Sul de forma integrada e sem desperdício de recursos", destacou o CBMES.