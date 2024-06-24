Polícia prende oito suspeitos de integrar organização criminosa em Guarapari

Oito pessoas foram presas durante a Operação Epílogo, realizada na última sexta-feira (21), em Guarapari . Os detidos são suspeitos de participação em uma organização criminosa que atua no bairro Santa Mônica, no mesmo município. Entre os presos, estão dois gerentes do grupo, um com a função de realizar a distribuição de drogas e o outro encarregado pelo depósito do dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes, responsável por movimentar cerca de R$ 1 milhão desde o ano de 2022.

Os outros seis presos têm envolvimento com o armazenamento e o tráfico das drogas. Foi apreendida uma arma de fogo usada pelo grupo, além de 700 pinos de cocaína. As identidades dos detidos não foram informadas.

Willian Zanoli, popularmente conhecido como "Willian do Mangue" ou "Terceirão" Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“O líder do grupo tem um perfil violento, com passagem pela Polícia pelo crime de homicídio. Entre as mortes, estão as de membros do grupo que tinham dívidas e membros de grupos rivais. Nós já fizemos o pedido à Justiça para que ele seja encaminhado para o Espírito Santo e, em seguida, direcionado para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)”, informou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini.

Willian Zanoli foi preso durante uma operação conjunta das polícias Militar (PM) e Federal (PF). Ele estava com 11 mandados de prisão em aberto por diversos crimes e era um dos dez foragidos mais procurados do Espírito Santo.

Zanoli é suspeito de integrar a liderança da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado.

Operação Epílogo

A Operação Epílogo foi iniciada com as detenções dos gerentes mais violentos, envolvidos em crimes de homicídio.

“As prisões dos principais gerentes enfraqueceram a estrutura do grupo e, com a ajuda da PM, foi possível localizar e prender outros membros envolvidos. O tráfico violento da região está entendendo que a polícia está atenta e que irá prender os traficantes, principalmente os envolvidos em homicídios”, ressaltou o delegado Franco Malini.

Drogas, dinheiro e uma balança de precisão foram apreendidos na Operação Epílogo Crédito: Divulgação | Polícia Civil