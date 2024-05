11 mandados de prisão

Suspeito de integrar liderança do PCC no ES é preso no Paraná

Willian Zanoli era um dos principais alvos das forças de segurança do Espírito Santo, segundo a Polícia Civil

Willian Zanoli, popularmente conhecido como "Willian do Mangue" ou "Terceirão". (Divulgação | Polícia Civil)

Um homem de 39 anos, suspeito de integrar a liderança da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Espírito Santo, foi preso na tarde de quinta-feira (30) em Guarapuava, no Paraná. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta das polícias Militar (PM) e Federal (PF).

De acordo com informações apuradas pela reportagem da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o suspeito é Willian Zanoli, popularmente conhecido como "Willian do Mangue" ou "Terceirão". Segundo a PM e a PF, ele estava com 11 mandados de prisão em aberto por diversos crimes e era um dos dez foragidos mais procurados do Espírito Santo.

A Polícia Civil capixaba confirmou que o detido era um dos principais alvos das forças de segurança do Espírito Santo. "Sua transferência depende de decisão judicial", explicou.

Investigações

Momento da prisão de Willian . (Divulgação | Polícia Federal)

Segundo o g1 Paraná, no momento da abordagem, o suspeito tentou fugir. Ele foi encontrado em uma residência após denúncias e investigações. A apuração da TV RPC aponta que a Polícia Federal recebeu informações de que o suspeito de integrar o PCC saiu de Penha, cidade litorânea de Santa Catarina, no dia 23 de maio e chegou em Guarapuava na madrugada do dia 24. Equipes foram até a Vila Bela verificar a veracidade das informações e encontraram o carro denunciado estacionado dentro de uma residência — onde também viram o suspeito.

Com informações do g1 Paraná e TV RPC

