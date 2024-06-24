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Na Serra

Homem achado morto em lixão: polícia trata caso como roubo seguido de morte

O corpo de Luciano Martins, de 46 anos, encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na tarde de domingo (23); linha investigativa aponta para crime de latrocínio
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jun 2024 às 16:29

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 16:29

Corpo de instrumentador cirúrgico é encontrado em lixão, na Serra
O corpo de instrumentador cirúrgico Luciano Martins foi encontrado em um lixão, na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Polícia Civil trata como latrocínio (roubo seguido de morte) o caso do instrumentador cirúrgico Luciano Martins, de 46 anos, encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, na tarde de domingo (23). Até às 15h30, quando houve o retorno da Polícia Civil, nenhum suspeito havia sido preso.
O carro de Luciano foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra, na madrugada de sábado (22). O corpo dele foi encontrado por um homem que passava pelo local. Amigos do instrumentador cirúrgico acreditam que ele foi vítima de uma emboscada. Para a reportagem da TV Gazeta, um amigo dele, que preferiu não se identificar, contou que o colega havia marcado um encontro por um aplicativo de relacionamento na noite de sexta-feira (21).
“Tudo começou por um encontro de aplicativo. O Luciano usava muito esses aplicativos de encontros. Infelizmente, tem acontecido muitos casos de usarem o aplicativo para cometerem crimes. Ele marcou encontro com uma pessoa e levou para casa", disse. Apesar das falas de colegas da vítima, a Polícia Civil, que investiga o caso, ainda não revelou se há ou não relação do assassinato com a ferramenta digital de encontros.
Em nota, a corporação disse que após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Desaparecimento

Foi uma sobrinha de Luciano, que morava com ele, que percebeu o sumiço. “A sobrinha acordou no sábado de manhã e viu várias coisas estranhas. O carro não estava na garagem, ele usa óculos, deficiente de uma perna e usa uma órtese, e essas coisas estavam todas jogadas no quarto. Faltavam alguns perfumes, caixa de som dele”, contou o amigo.
O veículo e o celular da vítima seguem desaparecidos. Luciano deve ser sepultado em Ipatinga (MG), onde nasceu. “O Luciano era uma pessoa cheia de vida, alegre, um cara forte. Ele tinha a deficiência na perna por conta de um acidente de moto ocorrido há dois anos e, mesmo assim, isso não abalou ele”, finalizou.

Ajude a polícia

►Qualquer informação que auxilie a investigação policial pode ser compartilhada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

►Quem preferir, pode denuncia pela internet, no site do Disque-Denúncia

Profissional da área da Saúde

Luciano Martins possuía registro no Coren-ES como técnico de enfermagem desde 2006. A entidade lamentou a morte de Luciano e espera o andamento das investigações para que a justiça seja feita. "Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor", destacou o presidente, Wilton José Patrício.
(Com informações de Caique Verli e Priciele Venturini, da TV Gazeta)
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