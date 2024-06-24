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Crime na Serra

Homem achado morto em lixão marcou encontro via app antes de sumir

Amigos acreditam que ele tenha sido vítima de emboscada; a Polícia Civil investiga a motivação do assassinato
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jun 2024 às 13:18

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 13:18

Corpo de instrumentador cirúrgico é encontrado em lixão, na Serra
Luciano foi encontrado morto em lixão com sinais de tortura Crédito: Arquivo pessoal
Amigos do instrumentador cirúrgico Luciano Martins, de 46 anos, encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, acreditam que ele foi vítima de uma emboscada. Para a reportagem da TV Gazeta, um amigo dele, que preferiu não se identificar, contou que o colega havia marcado um encontro através de um aplicativo de relacionamento na noite de sexta-feira (21).
“Tudo começou por um encontro de aplicativo. O Luciano usava muito esses aplicativos de encontros. Infelizmente, tem acontecido muitos casos de usarem o aplicativo para cometerem crimes. Ele marcou encontro com uma pessoa e levou para casa", disse. Apesar das falas de colegas da vítima, a Polícia Civil, que investiga o caso, ainda não revelou se há ou não relação do assassinato com a ferramenta digital de encontros. 
O carro de Luciano foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra, na madrugada de sábado (22). O corpo dele foi encontrado em um lixão na tarde de domingo (23) por um homem que passava pelo local. 
A Polícia Civil informou que, após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização da reportagem, às 15h40, nenhum suspeito havia sido detido.

O desaparecimento

Foi uma sobrinha de Luciano, que morava com ele, que percebeu o sumiço. “A sobrinha acordou no sábado de manhã e viu várias coisas estranhas. O carro não estava na garagem, ele usa óculos, deficiente de uma perna e usa uma órtese, e essas coisas estavam todas jogadas no quarto. Faltavam alguns perfumes, caixa de som dele”, contou o amigo.
O veículo e o celular da vítima seguem desaparecidos. Luciano deve ser sepultado em Ipatinga, Minas Gerais, Estado onde nasceu. “O Luciano era uma pessoa cheia de vida, alegre, cara forte, ele tinha a deficiência na perna por conta de um acidente de moto ocorrido dois anos e, mesmo assim, isso não abalou ele”, finalizou.

Ajude a polícia

►Qualquer informação que auxilie a investigação policial pode ser compartilhada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

►Quem preferir, pode denuncia pela internet, no site do Disque-Denúncia

Profissional da área da Saúde

Luciano Martins possuía registro no Coren-ES como técnico de enfermagem desde 2006. A entidade lamentou a morte de Luciano e espera o andamento das investigações para que a justiça seja feita. "Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor", destacou o presidente, Wilton José Patrício.
(Com informações de Caique Verli e Priciele Venturini, da TV Gazeta)

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