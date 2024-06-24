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Crime

Instrumentador cirúrgico é encontrado morto em lixão na Serra

Luciano Martins, de 46 anos, estava desaparecido desde sábado (22), quando foi visto pela última vez no bairro Maringá
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

24 jun 2024 às 07:08

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 07:08

Corpo de instrumentador cirúrgico é encontrado em lixão, na Serra
Corpo de instrumentador cirúrgico é encontrado em lixão, na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Um instrumentador cirúrgico de 46 anos foi encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, no domingo (23). Luciano Martins estava com braços e pernas amarrados, sinais de esfaqueamento e uma toalha tampando o rosto, onde havia marcas de tiros.

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Luciano estava desaparecido desde a madrugada de sábado (22), quando foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra. O corpo dele foi encontrado na tarde do dia seguinte por um homem que passava pelo local.
A Polícia Civil informou que, após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a ultima atualização da reportagem, às 15h40, nenhum suspeito havia sido detido. 

Ajude a polícia

►Qualquer informação que auxilie a investigação policial pode ser compartilhada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

►Quem preferir, pode denuncia pela internet, no site do Disque-Denúncia

Profissional da área da Saúde

Luciano Martins possuía registro no Coren-ES como técnico de enfermagem desde 2006. A entidade lamentou a morte de Luciano e espera o andamento das investigações para que a justiça seja feita. "Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor", destacou o presidente, Wilton José Patrício.
(Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta)
Instrumentador cirúrgico é encontrado morto em lixão na Serra

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