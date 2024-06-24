Instrumentador cirúrgico é encontrado morto em lixão na Serra

Corpo de instrumentador cirúrgico é encontrado em lixão, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Um instrumentador cirúrgico de 46 anos foi encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra , no domingo (23). Luciano Martins estava com braços e pernas amarrados, sinais de esfaqueamento e uma toalha tampando o rosto, onde havia marcas de tiros.

Luciano estava desaparecido desde a madrugada de sábado (22), quando foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra. O corpo dele foi encontrado na tarde do dia seguinte por um homem que passava pelo local.

A Polícia Civil informou que, após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a ultima atualização da reportagem, às 15h40, nenhum suspeito havia sido detido.

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Profissional da área da Saúde

Luciano Martins possuía registro no Coren-ES como técnico de enfermagem desde 2006. A entidade lamentou a morte de Luciano e espera o andamento das investigações para que a justiça seja feita. "Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor", destacou o presidente, Wilton José Patrício.

(Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta)