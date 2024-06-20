Jovem foi morto em Vila Velha por crime de vingança, conclui polícia

O jovem Felipe André Fernandes Silva, de 19 anos, foi assassinado na madrugada da última terça-feira (18) , devido a um roubo de um celular. A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu em flagrante, no fim da tarde do mesmo dia do crime, quatro suspeitos com idades entre 21 e 28 anos.

O homicídio ocorreu no bairro Industrial, em Vila Velha. Já as prisões aconteceram na Serra. A polícia não divulgou a identidade dos suspeitos.

De acordo com o adjunto da DHPP de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, o crime se deu em razão do roubo do celular da mãe de dois dos suspeitos, que foi assaltada.

“Possivelmente cometido pela vítima e a vítima do homicídio, nesse roubo, levou o celular da mãe deles. E então eles passaram a monitorar esse aparelho e depois que acharam, foram lá e cometeram o crime”, explicou o delegado.

No momento do homicídio, Felipe estava com outra pessoa em uma moto. Os suspeitos chegaram a levar o veículo com eles.

Após cometimento do crime, a equipe de investigação foi ao local e por meio de imagens de videomonitoramento conseguiu identificar a placa do carro usado pelos criminosos, modelo Hyundai Creta, modelo 2024.

O Hyundai Creta foi usado pelos criminosos na ação e uma cápsula foi encontrada no local do crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Em um primeiro momento, a equipe pensou se tratar de latrocínio. Passou, então, a monitorar o veículo e conseguiu a identificação do proprietário. A equipe da DHPP localizou o carro em um condomínio de luxo na Serra.

“Chegando no condomínio foi possível identificar o veículo estacionado na garagem e após a identificação, expedimos um ofício ao condomínio pedindo as imagens de videomonitoramento”, disse Cleudes Junior.

Pelas imagens, a polícia descobriu que quem estava conduzindo o carro era o filho do proprietário do SUV. Além disso, as imagens mostraram que, após o crime, o suspeito retorna ao condomínio, estaciona o carro, sai a pé e após uma hora ele retorna em outro veículo, com outros dois participantes do homicídio e um advogado.

Eles vão em direção ao Creta e começam a procurar algo, após não encontrarem nada, fazem uma espécie de comemoração. "Comemoram com risadas o cometimento do crime, que mostra que não houve arrependimento."

"Em Vila Velha a gente tem percebido que tem crescido esse tipo de crime, pessoas tentando se passar por justiceiros. Vou deixar bem claro que a DHPP não vai permitir esse tipo de comportamento, vamos atrás desses executores de crime" Cleudes Junior - Adjunto da DHPP de Vila Velha

Ainda segundo Cleudes Junior, dois dos suspeitos já têm passagens pela polícia. O jovem que conduziu o veículo já responde por uma tentativa de homicídio por arma branca contra um entregador. O autor dos disparos responde por tráfico de drogas.