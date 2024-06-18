Jovem é assassinado no meio da rua com tiros nas costas em Vila Velha

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (18), no bairro Industrial, em Vila Velha. A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima, identificada como Felipe André Fernandes Silva, foi atingida nas costas por indivíduos que passaram de carro na rua Casimiro de Abreu. Nenhum suspeito de cometer o crime foi detido, segundo a Polícia Civil.

No momento do crime, Felipe estava acompanhado por outro homem e com uma moto. Após os disparos, os dois tentaram fugir. Não há informações se o outro indivíduo que estava com o jovem também foi atingido pelos disparos, pois ele não foi localizado pela polícia. A moto que estava com a dupla foi levada pelos suspeitos.

Após ser baleado, Felipe ainda teria tentado correr para outra rua, mas não resistiu e faleceu antes da chegada de autoridades. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão e sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

Moradores da região relataram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, relataram que não é comum haver tiroteios no bairro e que estão assustados com a situação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso vai seguir sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e mais informações não serão divulgadas por enquanto, informou a Polícia Civil.