Na ocasião, o homem, com dupla nacionalidade (brasileira e irlandesa), foi atingido por dois adolescentes, de 16 e 17 anos. A dupla foi identificada e um deles foi apreendido na última sexta-feira (23).

Dinâmica

O delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), detalhou nesta quarta-feira (28), que os suspeitos eram responsáveis por outros roubos no município. Horas antes do crime, segundo a PC, a dupla também teria assaltado uma mulher em Coqueiral de Itaparica. No caso do turista, eles o abordaram já exigindo o celular, com extrema violência.

Your browser does not support the audio element. Polícia conclui investigação sobre turista da Irlanda esfaqueado no ES

"Em nenhum momento, informou a vítima, houve reação; mas os adolescentes disseram que sim. Mas nós acreditamos, até pela imagem, que não houve. Eles desferiram mais de seis facadas. Não veio a óbito por muita sorte, graças a Deus", frisou.

"A vítima não entendeu muito o que estava acontecendo e apenas não passou [o aparelho]. Não houve luta corporal. Pelas imagens, é possível ver que ele não agride os adolescentes" Gabriel Monteiro - Delegado

O chefe do Deic apontou ainda que, durante as investigações, os adolescentes chegaram a confessar o crime, mas não foram detidos pela falta de flagrante. A corporação também conseguiu levantar que os dois tinham passagem por tráfico de drogas.

Segundo relataram à Polícia Civil, a faca usada no crime teria sido jogada no Rio Jucu. Após ser socorrido, o irlandês contou ainda que viu uma arma de fogo na cintura de um dos menores – fato, porém, negado pela dupla. "Até porque seria um agravante para os dois", frisou Gabriel Monteiro.

Menor assassinado

Um mês depois do crime, assim que a Justiça representou contra a dupla, o suspeito de 16 anos foi assassinado no Morro do Macaco, em Vitória. Já o adolescente apreendido foi detido dentro de casa, em João Goulart, Vila Velha, na última sexta.

A corporação informou que pediu pela internação do jovem de 17 anos, por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio. Ele está no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), e também deve responder pelos assaltos na cidade canela-verde.

Relembre o caso

Um turista de 35 anos, vindo da Irlanda, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na madrugada do dia 29 de dezembro de 2023, em Jockey de Itaparica. Imagens de videomonitoramento mostram a ação dos dois suspeitos, que, em certo momento, derrubam a vítima e começam a feri-la. O homem levou quatro facadas na cabeça.

Pelo vídeo, é possível ver que tudo aconteceu por volta de 1 hora. Os indivíduos caminham pela calçada e abordam o turista. Na sequência, os três entram em uma briga corporal, que dura cerca de três minutos. A dupla foge logo em seguida, sem conseguir levar o celular da vítima.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. Apesar da gravidade dos ferimentos, vizinhos relataram que ele estava fora de perigo.

Virada de ano no ES

Testemunhas também contaram à TV Gazeta que o homem saiu da Irlanda para passar o réveillon em Vila Velha, com a mãe e a irmã, que vieram de Ipatinga, em Minas Gerais. O crime teria acontecido após o turista voltar de um passeio pela cidade.

"Pensei até que fosse briga de marido e mulher, de casal, porque ele gritava o nome de uma mulher. Descobri que era a irmã dele. Logo depois a gente viu ele vindo para cá, os vizinhos ajudando, e ele todo ensanguentado", relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.