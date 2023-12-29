Turista da Irlanda é esfaqueado durante tentativa de assalto em Vila Velha

(veja acima). O homem levou quatro facadas na cabeça. Um turista de 35 anos, vindo da Irlanda, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (29), em Jockey de Itaparica, Vila Velha . Imagens de videomonitoramento mostram a ação dos dois suspeitos, que, em certo momento, derrubam a vítima e começam a ferí-la. O homem levou quatro facadas na cabeça.

Pelo vídeo, é possível ver que tudo aconteceu por volta de 1 hora. Os indivíduos caminham pela calçada e abordam o turista. Na sequência, os três entram em uma briga corporal, que dura cerca de três minutos. A dupla foge logo em seguida, sem conseguir levar o celular da vítima.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. Apesar da gravidade dos ferimentos, vizinhos relataram que ele está fora de perigo.

Ano-novo no ES

Testemunhas também contaram à TV Gazeta que o homem saiu da Irlanda para passar o Revéillon em Vila Velha, junto com a mãe e a irmã, que vieram de Ipatinga, em Minas Gerais. O crime teria acontecido após o turista voltar de um passeio pela cidade.

"Pensei até que fosse briga de marido e mulher, de casal, porque ele gritava o nome de uma mulher. Descobri que era a irmã dele. Logo depois a gente viu ele vindo para cá, os vizinhos ajudando, e ele todo ensanguentado", relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.

"Na nossa frente, na nossa porta, em um horário em que, muitas vezes, estamos chegando da rua. [...] Precisamos ficar presos em casa, enquanto os bandidos vivem soltos" X. - Moradora da região

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão divulgados", pontuou a corporação.