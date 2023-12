Turista da Irlanda é esfaqueado durante tentativa de assalto em Vila Velha

Suspeitos abordaram a vítima e, durante uma briga corporal, conseguiram esfaqueá-la quatro vezes; apesar dos ferimentos, vizinhos disseram que homem não corre risco de morte

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta , que esteve no local, o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. Apesar da gravidade dos ferimentos, vizinhos relataram que ele está fora de perigo.

Ano-novo no ES

Testemunhas também contaram à TV Gazeta que o homem saiu da Irlanda para passar o Revéillon em Vila Velha, junto com a mãe e a irmã, que vieram de Ipatinga, em Minas Gerais. O crime teria acontecido após o turista voltar de um passeio pela cidade.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão divulgados", pontuou a corporação.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.