AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jockey de Itaparica

Turista da Irlanda é esfaqueado durante tentativa de assalto em Vila Velha

Suspeitos abordaram a vítima e, durante uma briga corporal, conseguiram esfaqueá-la quatro vezes; apesar dos ferimentos, vizinhos disseram que homem não corre risco de morte

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 10:48

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

29 dez 2023 às 10:48
Um turista de 35 anos, vindo da Irlanda, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (29), em Jockey de Itaparica, Vila Velha. Imagens de videomonitoramento mostram a ação dos dois suspeitos, que, em certo momento, derrubam a vítima e começam a ferí-la (veja acima). O homem levou quatro facadas na cabeça.
Pelo vídeo, é possível ver que tudo aconteceu por volta de 1 hora. Os indivíduos caminham pela calçada e abordam o turista. Na sequência, os três entram em uma briga corporal, que dura cerca de três minutos. A dupla foge logo em seguida, sem conseguir levar o celular da vítima.
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. Apesar da gravidade dos ferimentos, vizinhos relataram que ele está fora de perigo.

Ano-novo no ES

Testemunhas também contaram à TV Gazeta que o homem saiu da Irlanda para passar o Revéillon em Vila Velha, junto com a mãe e a irmã, que vieram de Ipatinga, em Minas Gerais. O crime teria acontecido após o turista voltar de um passeio pela cidade. 
"Pensei até que fosse briga de marido e mulher, de casal, porque ele gritava o nome de uma mulher. Descobri que era a irmã dele. Logo depois a gente viu ele vindo para cá, os vizinhos ajudando, e ele todo ensanguentado", relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.
"Na nossa frente, na nossa porta, em um horário em que, muitas vezes, estamos chegando da rua. [...] Precisamos ficar presos em casa, enquanto os bandidos vivem soltos"
X. - Moradora da região

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão divulgados", pontuou a corporação.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Bombeiros e moradores controlam incêndio em marcenaria em Castelo

Confronto termina com suspeito morto e fuzil apreendido em Vitória

Perseguição pelas ruas de Colatina termina com dois detidos e arma apreendida

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão atinge carros estacionados na Serra
Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra
Na convenção da Federação União Progressita, Camillo Neves, Renato Casagrande, Marcelo Santos, Da Vitória e Ricardo Ferraço selam aliança
Federação confirma Camillo Neves como vice de Ricardo e lança deputados
Calçados que não fixam nos pés podem comprometer a condução e causar riscos no trânsito.
Multas por dirigir com calçado inadequado mais que dobram em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados