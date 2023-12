Confronto termina com suspeito morto e fuzil apreendido em Vitória

A vítima, de 25 anos, teria participado do tiroteio, segundo afirmou a polícia; no local, foram apreendidos um fuzil e uma touca ninja

Um confronto armado entre criminosos e policias militares deixou uma pessoa morta na madrugada desta sexta-feira (29), em Bonfim, Vitória. O caso, segundo a Polícia Militar , aconteceu na Escadaria dos Trabalhadores, um dos pontos do tráfico de drogas da região. O tiroteio assustou moradores do bairro.

Consta no boletim de ocorrência que a corporação foi avisada, por meio de denúncia, de que indivíduos fortemente armados estariam no local. Ao chegarem na escadaria, os militares teriam sido recebidos a tiros, momento em que começou o confronto. Um homem de 25 anos, que supostamente participou do tiroteio, acabou sendo baleado e morrendo no local.