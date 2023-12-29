Confronto termina com suspeito morto e fuzil apreendido em Vitória

Um confronto armado entre criminosos e policias militares deixou uma pessoa morta na madrugada desta sexta-feira (29), em Bonfim, Vitória. O caso, segundo a Polícia Militar , aconteceu na Escadaria dos Trabalhadores, um dos pontos do tráfico de drogas da região. O tiroteio assustou moradores do bairro.

Consta no boletim de ocorrência que a corporação foi avisada, por meio de denúncia, de que indivíduos fortemente armados estariam no local. Ao chegarem na escadaria, os militares teriam sido recebidos a tiros, momento em que começou o confronto. Um homem de 24 anos, que supostamente participou do tiroteio, acabou sendo baleado e morrendo no local.

Confronto em Bonfim deixa uma pessoa morta Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Após o "cessar-fogo", a Polícia Militar fez varreduras no local e encontrou vários materiais, entre eles:

Um fuzil de calibre 556;

Uma touca ninja;

Quase 80 munições calibre 556;

Quatro carregadores;

Uma mira laser.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Primeira Delegacia Reginal de Vitória.

Em nota, a Polícia Militar salientou que durante o patrulhamento na noite dessa quinta-feira (28), policiais militares receberam a informação de que vários indivíduos estariam em posse de armas de fogo na escadaria dos trabalhadores, localizada no bairro Bonfim.

De posse de tais informações, as viaturas da Força Tática se deslocaram ao local, dividindo-se em dois grupos. A equipe que se deslocava pela escadaria Antônio Bermudes a pé se deparou com vários indivíduos se deslocando com roupas e balaclavas pretas.

Um dos suspeitos, ao avistar os militares, apontou um fuzil na direção dos policiais. Imediatamente, a equipe efetuou disparos e um indivíduo caiu no chão, apresentando sangramento e pedindo socorro. Em seguida, ocorreu um confronto com os militares, pois indivíduos que estavam na retaguarda deste que veio cair ao solo, começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais. Novamente os militares atiraram.

A outra fração de patrulha policial se deslocava pela Rua Hermínio Blackman e ao chegar no início da escadaria dos trabalhadores, se deparou com diversos indivíduos correndo na direção dos militares. Ao dar voz de abordagem aos suspeitos, foi possível ouvir diversos disparos vindos do alto da escadaria e de outras direções da parte de alto do morro. Os policiais efetuaram disparos e após cessarem os tiros, foi solicitado apoio ao Ciodes e também providenciado o socorro do indivíduo de 24 anos ao HEUE, onde ele foi a óbito. Ele usava uma balaclava no rosto.

O homem portava uma bandoleira presa a um fuzil calibre 556 com um magnificador e uma mira laser (acessórios estes que potencializam a efetividade do armamento) que estava municiado, alimentado e carregado por dois carregadores acoplados, totalizando 79 munições. Juntamente com o indivíduo também foi apreendida uma bolsa tiracolo contendo dois carregadores de fuzil calibre 556 com capacidade para 30 munições cada e dois celulares.

Durante a prestação de socorro do homem, populares começaram a hostilizar os policiais, arremessando garrafas e pedras contra as equipes. Neste momento, foi utilizado equipamento não letal para dispersar as pessoas.

Barricadas

Já na manhã desta sexta-feira (29), o Ciodes recebeu a informação de que indivíduos estariam bloqueando as ruas do bairro, impedindo os moradores de saírem com os veículos. Equipes do patrulhamento de área foram ao local, juntamente com o Batalhão de Missões Especiais (BME), realizaram o patrulhamento na região e retiraram as barricadas. Policiais estão saturando o bairro.