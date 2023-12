Norte do ES

Suspeito de matar casal no Natal com mais de 20 tiros é preso em Sooretama

Gerson Bispo dos Santos, de 55 anos, e Luciana Batista Pires, de 51, foram encontrados sem vida no interior da casa onde moravam, no dia 25 de dezembro

Vítimas foram identificadas como Luciana Batista Bispo e Gerson . (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu nesta quinta-feira (23) um homem de 23 anos suspeito de ser autor do duplo homicídio ocorrido no bairro Alegre, em Sooretama, no dia 25 de dezembro. Gerson Bispo dos Santos, de 55 anos, e Luciana Batista Pires, de 51, foram encontrados sem vida no interior da casa onde moravam. Eles foram mortos com mais de 20 tiros. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o casal e o suspeito tiveram um atrito momentos antes do crime. Por esse motivo, o suspeito foi à própria casa, pegou uma arma e se dirigiu à residência do casal, onde os executou.

Durante as buscas na residência do indivíduo, foi encontrada uma arma de fabricação caseira e quatro tabletes de maconha enterrados no quintal. Segundo a corporação, o suspeito já foi preso em outras oportunidades pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo, e estava utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Além do cumprimento do mandado de prisão pela morte do casal, o homem também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.

