Neto ameaça cortar pescoço da avó após exigir dinheiro dela em Mimoso

O homem, de 33 anos, ameaçou a idosa após a familiar não entregar mais dinheiro do que a quantia inicial; caso ocorreu na madrugada desta quarta (27)

Uma senhora de 70 anos foi agredida e ameaçada com uma faca no pescoço pelo neto, de 33 anos, no bairro Funil, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na madrugada de quarta-feira (27). O motivo, revelou a vítima aos policiais militares, foi porque o homem pediu dinheiro a ela, e, após receber R$ 20, ele se irritou por ela não querer dar uma quantia maior.