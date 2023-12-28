Neto ameaça cortar pescoço da avó após exigir dinheiro dela em Mimoso

Uma senhora de 70 anos foi agredida e ameaçada com uma faca no pescoço pelo neto, de 33 anos, no bairro Funil, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na madrugada de quarta-feira (27). O motivo, revelou a vítima aos policiais militares, foi porque o homem pediu dinheiro a ela, e, após receber R$ 20, ele se irritou por ela não querer dar uma quantia maior.
O caso aconteceu por volta da 1h. A idosa contou que ela e o neto moram na mesma casa. Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima conta que ele chegou na residência pedindo dinheiro, e ao receber R$ 20, exigiu uma quantia maior. Como a idosa não atendeu ao pedido, o neto a garrou pelo pescoço, e ainda colocou uma faca no pescoço, ameaçando cortá-lo.
Antes de sair da residência, o neto ainda quebrou alguns objetos na sala e cozinha. A idosa saiu às pressas de casa e acionou a polícia. A vítima foi levada pelos policiais até o hospital da cidade, onde foi atendida e liberada.
Ela foi orientada pelos militares a prestar queixa na delegacia, e foi entregue na residência de um filho no município. O neto não foi localizado pela polícia.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. A PC orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.