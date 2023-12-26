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Violência

Casal é morto com mais de 20 tiros dentro de casa em Sooretama

De acordo com informações recebidas pela Polícia Militar, dois suspeitos apareceram com os rostos cobertos por camisas e invadiram a casa das vítimas

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 10:52

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 dez 2023 às 10:52
Vítimas foram identificadas como Luciana Batista Bispo e Gerson
Vítimas foram identificadas como Luciana Batista Pires e Gerson Bispo dos Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal foi morto com vários tiros no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (25). Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encontradas, sem vida, no interior da casa onde moram. Elas foram identificadas como Gerson Bispo dos Santos, de 55 anos, e Luciana Batista Pires, de 51. Dois homens são suspeitos do crime.
No local, os policiais encontraram 22 cartuchos de munição de calibre .40. De acordo com as informações recebidas pela PM, a dupla teria invadido o imóvel, vindo de uma mata pelos fundos. Eles estariam de calça comprida, sapatos e com o rosto coberto por camisas. Até o momento, não foram informadas a possível motivação e a identificação da autoria do crime.
Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.
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