Casal é morto com mais de 20 tiros dentro de casa em Sooretama

No local, os policiais encontraram 22 cartuchos de munição de calibre .40. De acordo com as informações recebidas pela PM, a dupla teria invadido o imóvel, vindo de uma mata pelos fundos. Eles estariam de calça comprida, sapatos e com o rosto coberto por camisas. Até o momento, não foram informadas a possível motivação e a identificação da autoria do crime.