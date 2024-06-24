Grupo é preso suspeito de aplicar o golpe do 'jogo da bolinha' em Alegre

Homens foram localizados e presos pela PM Crédito: Polícia Militar

Quatro homens, com idades entre de 36 e 61 anos, foram presos pela Polícia Militar suspeitos de aplicar golpes através do "jogo da bolinha", tudo isso durante um bingo realizado no último domingo (23) no bairro Pavuna, em Alegre , no Sul do Espírito Santo . Com eles, foram apreendidas três máquinas de cartão de crédito, além de euros, pesos, bolívares e dólares.

De acordo com a polícia, tudo começou após um homem, de 59 anos, informar que estava no evento quando um suspeito furtou R$ 1,5 mil da carteira dele. O criminoso abordou a vítima perguntando se ela teria R$ 100 para apostar em um jogo de azar, conhecido como "jogo da bolinha”. O senhor respondeu que não queria participar, mas o homem pegou o dinheiro e fugiu.

O jogo consiste na pessoa descobrir em qual copo está escondida uma bolinha: se ela acertar, leva o dinheiro.

A polícia foi atrás e conseguiu encontrar o suspeito. Nesse momento, outra vítima, de 47 anos, contou que outros três homens estariam juntos se passando como jogadores, apostando a quantia de R$ 2 mil e fingindo ganhar a aposta no valor de R$ 4 mil, o que o motivou a apostar mais. Ao perceber que foi lesado ele não quis prosseguir com a aposta, mas foi coagido a passar R$ 2 mil no débito.

Os homens foram localizados em um posto de combustíveis em Rive e levados para a delegacia do município. Eles estavam com euros, pesos, 200 bolívares, 500 pesos argentinos, 10 dólares, relógios, cinco celulares e outros materiais. O veículo em que eles estavam foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran |ES).