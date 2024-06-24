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Durante um bingo

Grupo é preso suspeito de aplicar o golpe do 'jogo da bolinha' em Alegre

Suspeitos com idades entre de 36 e 61 anos foram localizados com euros, pesos, bolívares e dólares; eles foram autuados por estelionato
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jun 2024 às 11:52

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 11:52

Homens foram localizados e presos pela PM
Homens foram localizados e presos pela PM Crédito: Polícia Militar
Quatro homens, com idades entre de 36 e 61 anos, foram presos pela Polícia Militar suspeitos de aplicar golpes através do "jogo da bolinha", tudo isso durante um bingo realizado no último domingo (23) no bairro Pavuna, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Com eles, foram apreendidas três máquinas de cartão de crédito, além de euros, pesos, bolívares e dólares.
De acordo com a polícia, tudo começou após um homem, de 59 anos, informar que estava no evento quando um suspeito furtou R$ 1,5 mil da carteira dele. O criminoso abordou a vítima perguntando se ela teria R$ 100 para apostar em um jogo de azar, conhecido como "jogo da bolinha”. O senhor respondeu que não queria participar, mas o homem pegou o dinheiro e fugiu.
O jogo consiste na pessoa descobrir em qual copo está escondida uma bolinha: se ela acertar, leva o dinheiro. 
A polícia foi atrás e conseguiu encontrar o suspeito. Nesse momento, outra vítima, de 47 anos, contou que outros três homens estariam juntos se passando como jogadores, apostando a quantia de R$ 2 mil e fingindo ganhar a aposta no valor de R$ 4 mil, o que o motivou a apostar mais. Ao perceber que foi lesado ele não quis prosseguir com a aposta, mas foi coagido a passar R$ 2 mil no débito.
Os homens foram localizados em um posto de combustíveis em Rive e levados para a delegacia do município. Eles estavam com euros, pesos, 200 bolívares, 500 pesos argentinos, 10 dólares, relógios, cinco celulares e outros materiais. O veículo em que eles estavam foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
Polícia Civil informou que os quatro suspeitos, de 36, 44, 52 e 61 anos, foram autuados em flagrante por estelionato. O de 36 anos também foi autuado por furto. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

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