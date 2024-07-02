Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em São Mateus

Um homem de 52 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso nessa segunda-feira (1) durante uma operação da Polícia Civil na cidade de São Mateus, no Norte capixaba. No momento da prisão, Adorildo Lima da Rocha estava no quintal de casa, localizada na Estrada de Meleiras, zona rural do município.

Consta no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o indivíduo foi condenado a oito anos de prisão, em regime semiaberto. De acordo com a Polícia Civil, Adorildo foi conduzido até o plantão de polícia da 18ª Regional de São Mateus. Ele foi levado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.