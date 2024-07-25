Mais radares por aí: além das rodovias, equipamentos precisam ganhar as ruas

Terceira Ponte Crédito: Ramon Porto

Esse controle é imprescindível para colocar ordem no trânsito, cada vez mais caótico. Motoristas e motociclistas podem reclamar, acreditar que por trás existe uma "indústria da multa" e tantos outros argumentos que só existem para justificar comportamentos ao volante que são definitivamente errados. Afinal, limite de velocidade não é uma sugestão que um condutor pode aceitar ou não, é uma obrigação. É lei. E quem infringe as determinações do Código de Trânsito Brasileiro está contra ela.

As rodovias não podem ficar tanto tempo sem esses equipamentos, porque eles são a forma mais eficiente de inibir o pé no acelerador. Só a certeza de que vai doer no bolso consegue demover minimamente um motorista dessa ideia.

E mais: não somente nas rodovias, os "pardais" deveriam estar disseminados nas ruas e avenidas da Grande Vitória, com apoio das municipalidades. O abuso de velocidade é testemunhado em todo canto. Carros passam voando , sem que haja qualquer tipo de ação inibidora. Mais radares espalhados seriam um choque de ordem, não só para flagrar altas velocidades, mas também quem avança o sinal vermelho.