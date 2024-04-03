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Radares cobertos com sacolas em rodovias do ES? Entenda a motivação

Ao todo, 160 equipamentos estão sem funcionar por fim do contrato com a empresa terceirizada responsável pelo serviço de fiscalização eletrônica
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 abr 2024 às 21:14

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 21:14

Você já viu um radar coberto em saco plástico? Pois essa é uma cena que se tornou comum entre motoristas que passam pelas rodovias estaduais do Espírito Santo. A situação se repete em todos os 160 radares espalhados pelas vias por um único motivo: o fim de um contrato.
A operação dos equipamentos é feita por empresa terceirizada que coloca os próprios radares para realizar o serviço de fiscalização eletrônica. Porém, com a finalização dos contratos não é possível permanecer com a aferição de velocidade e é necessário retirá-los, em até 30 dias após acabar o acordo de serviço, segundo o Departamento de Estradas e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)
Como está dentro do período para retirar as caixas de verificação da velocidade, a empresa decidiu colocar as sacolas plásticas para sinalizar o que são radares e o que são cerco eletrônico.
“Assim, quando os profissionais buscarem os equipamentos, algum cerco não seja retirado por engano. Isso foi passado ao Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo) depois dos nossos técnicos registrarem a situação, até mesmo por curiosidade também e entender o que está acontecendo”, explicou Cintia Bruzadelli, gerente de instrumentos do Ipem-ES.
O Ipem é o órgão é responsável por verificar se os radares estão dentro das determinações necessárias para funcionamento. Segundo Cintia, até a finalização do contrato todos constavam como adequados.
Radares instalados nas rodovias estaduais do Espírito Santo não tampadas por sacolas plásticas.
Radares instalados nas rodovias estaduais do Espírito Santo não tampadas por sacolas plásticas. Crédito: Leitor | A Gazeta

Novo contrato

O DER-ES informou, em nota, já estar em processo para contratação de nova empresa para fazer a manutenção dos equipamentos. "Foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (1º) a homologação da nova empresa que ficará responsável pela manutenção dos 160 equipamentos que deverão ser instalados nas rodovias estaduais sob a gestão do órgão", frisou. 
Apesar de não estarem funcionando, o Departamento orienta a todos os motoristas a continuarem a dirigir dentro da velocidade. "Eles devem continuar respeitando os limites de velocidade das placas indicativas, já que a qualquer momento os aparelhos serão religados", avisou. 
Radares cobertos com sacolas em rodovias do ES - Entenda a motivação

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