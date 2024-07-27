Quase 200 celulares são devolvidos em dois dias de Projeto Recupera

Das 502 pessoas que receberam as mensagens do Projeto Recupera, 172 já devolveram os celulares Crédito: Sesp

Os dados dos primeiros dias de funcionamento do programa foram apresentados pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, durante live no Instagram no início da noite deste sábado. Nesta primeira semana, 502 pessoas foram intimadas, via mensagem de celular, para levar às unidades policiais o produto levado por assaltantes.

Somados, o número de celulares já devolvidos e a quantidade dos aparelhos que serão entregues em breve representam cerca de 40% das pessoas que foram notificadas, via WhatsApp. A mensagem enviada informa que aquele celular possui restrição de roubo e comunica a data, o horário e o endereço da delegacia para a devolução do aparelho.

Agora, equipes da Polícia Civil vão até as residências de quem não compareceu na sexta-feira (26) e neste sábado para recuperar o equipamento, de acordo o chefe do Executivo. As delegacias, no entanto, continuarão a receber as devluções. Em breve, o programa será expandido para outras cidades.

“Sabemos que o telefone é um equipamento que tem todos os dados da gente: senhas de banco, cartão de crédito, tem tudo, não é só mais para a gente telefonar, tudo a gente faz de telefone. Quem não veio, agora vai receber a visita dos policiais para explicar o porquê de estar em posse de um celular roubado ou furtado”, afirmou Casagrande.

Algumas lojas também serão visitadas por policiais civis em uma nova fase do programa, uma vez que alguns estabelecimentos fazem "receptação reiterada" de materiais roubados, de acordo com o secretário de Segurança Pública. De acordo com ele, o próximo passo é que os aparelhos recuperados sejam restituídos aos proprietários. A data ainda será marcada.

“As vítimas originais que tiveram os telefones roubados e furtados vão receber uma intimação também, um telefonema, para devolvermos o telefone”, afirmou Ricas.

Oito mil números

O secretário informou durante a live que no Projeto há oito mil números de celulares roubados já identificados e que vão receber as mensagens para fazer a devolução. "É um projeto longo. A gente pretende reduzir muito, drasticamente, o número de roubo de furtos de telefone aqui no Espírito Santo", enfatizou.

O que é o projeto?

O Projeto Recupera, divulgado pelo governo do Estado, promete enviar mensagens em massa. O plano conta com a colaboração das operadoras de telefonia, que devem ceder à polícia informações sobre os telefones. O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, explicou que a iniciativa tem sido utilizada no Piuaí, onde quase seis mil celulares foram recuperados em nove meses. O Estado nordestino reduziu em 44% o número de furtos e roubos de telefones móveis.

O secretário Eugênio Ricas explica que o objetivo é enviar mensagens para as pessoas que usam os aparelhos roubados. Não há a intenção, segundo ele, de intimar os suspeitos do crime em um primeiro momento. Informações serão recolhidas e, com a ajuda das pessoas e das operadoras, os criminosos serão presos.

"A gente vai disparar mensagens em massa, mas não vamos mandar mensagem para quem roubou. O ladrão rouba e vende. Vende para um receptador, para uma lojinha. E o telefone está de posse de quem comprou, com má-fé ou boa-fé. Esta pessoa que está com o telefone irá receber uma mensagem: 'Favor comparecer à delegacia com o aparelho' " Eugênio Ricas - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Mais de 21 mil roubos

Entre os dias 17 de maio de 2023 e 16 de maio de 2024, intervalo de um ano, foram registrados 21.400 telefones roubados ou furtados no Espírito Santo. Deste total, apenas 648 foram recuperados.

Entre quarta (24) e quinta-feira (25), 600 pessoas serão intimadas, ao todo. De acordo com a Sesp, as pessoas devem comparecer a uma delegacia em Vitória ou Vila Velha. A secretaria trata as primeiras mensagens como um teste para o que será implementado em outras cidades capixabas, incluindo municípios do interior.

Passo a passo do "Projeto Recupera", segundo a Sesp:

O projeto entra em prática quando uma pessoa tem o telefone furtado ou roubado Após o crime, a vítima deve registrar boletim de ocorrência, detalhando qual é o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho

A polícia, então, solicita à operadora informações do novo número do telefone que está com o mesmo IMEI do telefone roubado/furtado. Neste caso, quando houver a troca do chip, o telefone seguirá sendo rastreado

Tendo conhecimento do novo número do telefone, a polícia vai mandar uma intimação via WhatsApp

O usuário, por sua vez, que recebe a intimação, deve comparecer à delegacia e entregar o telefone

Após a devolução, o celular será devolvido para a vítima do roubo ou furto

A Polícia Civil promete fazer operações contra ladrões de telefone, considerando informações e depoimentos colhidos durante o projeto



O que você precisa saber sobre a recuperação de telefones no ES

Intimações serão enviadas pelo WhatsApp

As intimações serão enviadas exclusivamente pelo WhatsApp. O número que enviará a mensagem será o (27) 99849-4228 , administrado pela polícia. Não haverá qualquer contato por ligação telefônica, mensagem de texto ou por outro aplicativo.

Intimação não é convite

Segundo o secretário Eugênio Ricas, a mensagem vale como uma determinação para que as pessoas procurem a delegacia na data e horário informados. Quem receber a intimação é obrigado a comparecer e entregar o telefone.

Celular é rastreado

A troca do chip não impede que o celular seja rastreado. O rastreamento acontece, na verdade, pelo IMEI, número único em cada aparelho. Ou seja, mesmo que o criminoso troque o chip que estava no celular anteriormente, a polícia continuará buscando quem está usando o aparelho.

Como saber o meu IMEI?

Para achar o número do IMEI do celular, o dono do aparelho deve digitar *#06# e apertar a tecla para ligar. Anote o número. Segundo a polícia, o IMEI deve constar no boletim caso você tenha sido vítima de furto ou roubo

Operadora será parceria da polícia

Uma fase determinante do projeto é a o compartilhamento de informações entre operadores e Secretaria de Segurança Pública. Isso porque, segundo informado, as empresas devem informar qual o novo número daquele telefone furtado ou roubado. Esta informação vai facilitar e permitir o envio da intimação.

Pessoa intimada deve entregar celular

A expectativa é que, ao receber uma intimação, a pessoa vá até a delegacia e entregue o celular. Ela precisará dar informações e explicar como comprou o aparelho. A Sesp trata a intimação como uma "oportunidade" para que a pessoa prove que aquele aparelho não foi furtado ou roubado por ela

E se o telefone não for entregue?

Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da Polícia CivilES para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais. Na prática, quem não responder à solicitação da polícia poderá até responder por receptação. Ao entregar o aparelho o cidadão receberá um documento que prova o comparecimento e entrega do celular

Siga as orientações da polícia

A polícia ressalta que a única forma de comunicação é o WhatsApp. E o único local para entrega do celular é a delegacia, seja em Vitória ou Vila Velha. A intimação irá detalhar o local, data e horário em que a pessoa deve entregar o celular. A Polícia Civil não solicitará a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja em delegacias ou distritos, nem pedirá que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega.