Investigação de juízes e advogados é lição de que a lei vale para todos

O envolvimento de juízes e advogados em crimes sempre é motivo de consternação, afinal a sociedade espera e exige conduta ilibada desses que são os guardiões da Justiça. O caso mais recente, no qual dois juizes e sete advogados foram alvo de uma operação do Ministério Público do Espírito Santo, é exemplar ao mostrar que o rigor da lei vale para todos, sem distinção.