Previsão de aperto financeiro é alerta para os próximos prefeitos

Os dados do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, com números de 2023, recuperaram a bonança financeira que tem marcado esta década nos 78 municípios do Espírito Santo, mas o perigo sempre mora nos detalhes.



Em 2023, as prefeituras capixabas fecharam o ano com R$ 2,5 bilhões em caixa, pouco abaixo dos R$ 2,6 bilhões do ano anterior, a maior cifra já registrada. No mesmo ano, a participação dos investimentos nos gastos municipais totais ficou em 15,8%, outro recorde. As demais despesas foram com pessoal (41,4%), custeio da máquina (40,8%) e juros e amortização da dívida (2%).