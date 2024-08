Bikes de competição

Bicicletas roubadas no RJ e avaliadas em R$ 160 mil são recuperadas em Vitória

Modelos específicos para provas foram subtraídos por meio de golpe em Campos de Goytacazes (RJ) no mês de junho, e localizados nesta quarta-feira (7)

2 min de leitura min de leitura

Oito bicicletas roubadas de uma loja em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, foram recuperadas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC), no Centro de Vitória. Somadas, os veículos, específicos para competições, custam quase R$ 160 mil. Diante do prejuízo, comerciante chegou a fechar a loja.

A ação em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), ocorreu nesta quarta-feira (07). Mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos no Morro do Cruzamento, no Centro da Capital, e em Gurigica, e três pessoas foram presas por envolvimento no crime, e autuadas em flagrante delito, pois também estavam com outros materiais de origem criminosa, conforme explicou o titular da DCCTC, delegado Christian Waichert.

“Conseguimos recuperar todo o material subtraído da loja, todas as bicicletas. Aproximadamente R$ 158 mil. Uma resposta muito boa, principalmente para o comerciante, que tinha fechado a loja em razão do prejuízo.”

Bicicletas recuperadas pela polícia foram avaliadas em cerca de R$ 160 mil. (PCES/Divulgação)

Ainda segundo o delegado, esse grupo criminoso já havia praticado outros crimes em outros Estados do Sudeste, inclusive no Espírito Santo. Quatro aparelhos celulares, de um golpe anterior, também foram recuperados.

O golpe aconteceu no mês de junho e as investigações tiveram início após denúncias de comerciantes de Campos de Goytacazes (RJ) que foram prejudicados pelo grupo. A polícia identificou que dois líderes estão presos no Estado Fluminense, mas arquitetaram os crimes de dentro da prisão.

Bicicletas roubadas no RJ e avaliadas em R$ 160 mil são recuperadas em Vitória

Para conseguir as bicicletas, que têm um valor alto e são específicas para provas de mountain bike, triatlo e ciclismo, integrantes desse grupo se passaram por proprietários da loja em mensagens de WhatsApp e passaram instruções aos funcionários, fingindo que tinham realizado uma venda para o Espírito Santo, segundo explicação do titular da 134 Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes/RJ, delegado Alexandre Netto Cardoso.

Ele esclareceu ainda que, para que as bicicletas chegassem até os receptadores em Vitória, um frete legítimo foi contratado pelos líderes. Contudo, devido ao preço elevado das bicicletas, eles tiveram dificuldade em vendê-las após o crime.

Bicicletas recuperadas pela polícia foram avaliadas em cerca de R$ 160 mil Tela cheia 1 de 8

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta