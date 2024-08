Cachoeiro de Itapemirim

Dupla é presa em motel após dar bebidas e drogas para jovens no ES

Homens de 31 e 32 anos foram autuados e encaminhados ao presídio; meninas encontradas com ele têm entre 14 e 15 anos

Dois homens, de 31 e 32 anos, foram presos após serem encontrados com três adolescentes em um motel no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (6). À Polícia Militar, uma das meninas contou que eles usaram drogas e fizeram uso de bebidas alcoólicas, crimes pelos quais os suspeitos foram autuados.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde o caso aconteceu não estão sendo divulgados para preservar as vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

De acordo com o registro da polícia, os militares receberam a informação de que cinco pessoas — dois homens e três adolescentes, uma de 14 e duas de 15 anos — estavam no quarto do motel. O grupo foi ao local em um veículo e, quando a PM chegou, eles já estavam pedido a conta, na portaria de saída do estabelecimento.

O local foi cercado e, durante a abordagem, o homem de 32 anos passou um nome falso para os policiais. Mesmo assim, os militares conseguiram descobrir que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Relato das adolescentes

Uma das adolescentes de 15 anos contou que ela e as duas amigas foram com os homens para um distrito da cidade, fizeram uso de bebida alcoólica e drogas. Depois, os suspeitos chamaram as meninas para darem uma volta em outro local.

O homem de 32 anos, que estava dirigindo, foi direto para o motel dizendo que lá eles só iriam beber e se divertir. Já dentro do quarto, os homens ofereceram mais drogas e bebidas para as meninas. Neste momento, segundo uma das adolescentes, os suspeitos tentaram ter relações sexuais com elas. Uma conseguiu sair do quarto e ligar para uma familiar pedindo socorro. As duas outras moças confirmaram a versão da amiga.

No interior do veículo, a PM encontrou um preservativo fechado, uma garrafa de whisky pela metade, seda para enrolar maconha, uma pequena bucha da droga e um pino de cocaína. O carro foi guinchado e os homens encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência.

Na delegacia, segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante por: tráfico de drogas majorado, cometido com o envolvimento ou visando atingir crianças, adolescentes, ou pessoas com capacidade de entendimento diminuída ou suprimida; e por fornecimento e entrega de bebida alcoólica ou outra substância que possua componentes que possam causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente. O suspeito de 32 anos também foi autuado por falsa identidade. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

O estabelecimento foi procurado pela reportagem, mas preferiu não se manifestar sobre o caso.

