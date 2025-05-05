Homem é assassinado a tiros em bairro de Guarapari

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (5) no bairro São Gabriel, em Guarapari. Testemunhas relataram à Polícia Militar que viram a vítima com uma mulher momentos antes do crime e que, logo depois dos disparos, um homem em atitude suspeita foi visto fugindo a pé.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até a publicação, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica. Posteriormente, será liberado para os familiares.