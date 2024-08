Carga com 4 milhões de cigarros é apreendida e 6 pessoas são presas na Serra

Ação foi desencadeada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, que resultou na apreensão da carga oriunda do Paraguai

As caixas eram transportadas até o depósito em um caminhão, escondidas entre outras mercadorias, para dificultar a fiscalização policial. Depois eram armazenadas em um galpão, para serem carregadas em veículos utilitários, que distribuíam os cigarros na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo.

Ao todo, foram recolhidas mais de 400 caixas com os cigarros, cinco veículos que eram utilizados na distribuição – sendo um caminhão, dois utilitários, um carro e uma motocicleta – além dos celulares que eram utilizados pelos suspeitos no momento da prisão em flagrante.

A Polícia Federal informou que permanece com ações de inteligência policial com objetivo de identificar os responsáveis pela distribuição das caixas de cigarro vindo do Paraguai, para evitar que entrem em circulação no comércio local.