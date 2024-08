De acidente com Ferrari a bombeiro baleado: quem manda no trânsito?

Ferrari se envolveu em acidente no Contorno de Vitória. Crédito: PRF/Divulgação

Uma difícil rotina: as semanas no Espírito Santo têm começado com uma sensação de ressaca, com o gosto amargo da violência no trânsito durante os finais de semana. Muitas cenas beiram o absurdo: de uma Ferrari destruída em uma rodovia na Grande Vitória ao sargento dos Bombeiros baleado por um motorista durante o resgate de um acidente.

O que aconteceu com a Ferrari não se sabe oficialmente. Mas motoristas que passavam pelo local relataram que o veículo teria aquaplanado, e estava em alta velocidade. Ora, é praticamente um clichê por ser tratar de um automóvel que atinge altas velocidades, mas a situação acaba sendo emblemática do que se vê no trânsito o tempo todo: limites de velocidade são constantemente ignorados.

Isso foi abordado neste espaço na última semana e seguirá sendo repetido: o monitoramento da velocidade nas ruas, avenidas e estradas precisa ser mais eficiente. Recursos tecnológicos para tanto existem: os radares e "pardais". Além de, quando for possível, é claro, fiscalização humana.

O que nos leva a um outro episódio que chamou atenção no final de semana, quando um sargento do Corpo de Bombeiros que prestava socorro em um acidente envolvendo um carro e uma moto em Anchieta foi alvejado por um dos condutores envolvidos. Não bastasse a brutalidade no trânsito, ela acabou extrapolando para um profissional que estava no local para fazer o seu trabalho. É como se não houvesse lei, com a instituição da barbárie.

Quem vai continuar mandando no trânsito? As leis que existem para civilizá-lo, colocando ordem no caos, ou a vontade de cada motorista? Se todos continuarem se achando os donos da rua, fazendo suas próprias regras, o caos vai ser a norma. Cada um por si, passando por cima uns dos outros.

A Gazeta integra o Saiba mais