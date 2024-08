Sargento dos Bombeiros é baleado durante socorro a vítima de acidente no ES

Após os primeiros socorros, o bombeiro foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde passou por cirurgia

Um sargento do Corpo de Bombeiros foi baleado enquanto atendia uma ocorrência de colisão entre um carro e uma moto na Rodovia ES 060, no bairro Praia de Guanabara, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no sábado (3). De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar, o sargento foi alvejado por um dos condutores envolvidos no acidente. Após os primeiros socorros, o bombeiro foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde passou por cirurgia e está em estado estável.