Anuário de Segurança

Vitória e Cariacica estão entre as 20 cidades com mais roubo de celular no país

Municípios apresentam altas taxas de aparelhos telefônicos subtraídos de acordo com estudo divulgado quinta-feira (24)

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:15

Dos 20 municípios do Brasil com as maiores taxas de celulares roubados e furtados, dois são do Espírito Santo: Cariacica e Vitória. É o que mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado quinta-feira (24).>

Considerando a taxa de aparelhos subtraídos por 100 mil habitantes, Cariacica aparece em 11º, enquanto Vitória está em 13º.>

As três primeiras colocadas do ranking são capitais. São Luís (MA), com a maior taxa nacional do período, contabilizou 1.599,7 aparelhos roubados e furtados para cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar aparece Belém (PA) e, em terceiro, São Paulo (SP).>

As 20 cidades do ranking concentraram 40% de todos os celulares roubados e furtados no país, indicando como essa modalidade criminal é característica de cidades de grande porte. >

O município de São Paulo, por exemplo, concentra 5,6% da população brasileira, mas responde por 18,5% dos celulares roubados e furtados no país.>

Estado apresenta queda em roubo e furto

O Espírito Santo seguiu a tendência nacional de queda no índice de celulares roubados e furtados. No Estado, foram 24.561 aparelhos subtraídos em 2023 e 20.821 em 2024. No país, a quantidade levada por criminosos caiu de 1.055.512 para 917.748 no mesmo período.>

A polícia capixaba conseguiu aumentar a quantidade de celulares recuperados. Em 2023 foram 1.020, no ano seguinte, 1.212.>

Em 2024, o governo do Estado lançou o "Projeto Recupera". A iniciativa consiste em uma operação permanente, dedicada à recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de restituí-los aos seus legítimos proprietários.>

O cidadão que estiver de posse de celulares identificados como furtados ou roubados é intimado por meio de mensagens via WhatsApp, enviadas exclusivamente pelo número (27) 99849-4228. A intimação inclui a unidade policial, a data e o horário para comparecimento e devolução do aparelho telefônico.>

O governo federal, por sua vez, lançou o "Celular Seguro", um aplicativo e site que permite bloquear rapidamente seu celular, linha telefônica e aplicativos bancários em caso de roubo ou furto, através do portal Gov.br. O serviço é gratuito e visa a proteger os dados do usuário e dificultar o uso do aparelho roubado. >

