Irmãs fazendeiras do ES bombam na internet contando dia a dia na roça

Natieli e Valeska Sperandio são conhecidas na internet como Irmãs Amazonas Crédito: Acervo pessoal

É essencial pensar na atuação de mulheres em todas as áreas de trabalho, entre elas, o agronegócio, por ser um setor fundamental para a economia do Espírito Santo, representando 30% do PIB capixaba. Pensando nisso, o Tecnoagro 2024 — evento realizado pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra — vai abrir espaço para esse debate, com o painel “O poder da voz feminina na transformação do agro” ( veja programação completa e inscrição aqui ).

Entre as convidadas para abordar o tema estão as fazendeiras e agroinfluencers Natieli e Valeska Sperandio, conhecidas como Irmãs Amazonas; a CEO do Café Chiara, Camila Vivacqua; e a gerente de Programas e Projetos Sustentáveis da Secretaria de Estado da Agricultura, Patrícia Ferraz do Nascimento. O painel, programado para esta quarta-feira (28), às 15h30, será mediado pela coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva.

Em conversa com A Gazeta, Natieli e Valeska contaram sobre a experiência ao assumirem os negócios na fazenda da família há cerca de 20 anos e também sobre os desafios na área por serem mulheres. Elas comandam a produção de leite na propriedade Córrego Olho D'Água, em Baunilha, Colatina, no Noroeste do Estado. Além disso, ficaram famosas por criarem conteúdo na internet mostrando a rotina no interior, sendo conhecidas como Irmãs Amazonas. No perfil do Instagram, elas têm quase 15 mil seguidores.

A ideia de fazer o perfil nas redes sociais surgiu pela a vontade de mostrar para as pessoas a realidade do trabalho na fazenda, compartilhando como é a rotina desde os cuidados com o gado, a ordenha mecânica, a manutenção de equipamentos e também os eventos que elas participam nos momentos de lazer, como rodeios e cavalgadas.

“Mostrando a nossa rotina nas redes sociais. Várias meninas da área se sentem incentivadas. A gente recebe mensagens como: ‘Eu vou ficar aqui na roça, porque eu sei que tem alguém que fez, então vai dar certo’. Isso é muito gratificante”, diz Natieli.

Your browser does not support the audio element. Irmãs fazendeiras do ES bombam na internet contando dia a dia na roça

Natieli, de 38 anos, e Valeska, de 34, vêm de uma família que trabalha com o agronegócio há várias gerações. E, ainda muito novas, as irmãs precisaram tomar a frente da produção e da gestão do local, após a morte repentina do pai, em 2004. Na época, a fazenda tinha uma pequena variedade de produtos e fabricava queijo, leite e café.

Uma das dificuldades encontradas, porém, era conseguir mão de obra para todo o trabalho na roça. Por isso, as fazendeiras decidiram focar em produzir uma única mercadoria.

"A gente passou a destinar a produção só ao leite, paramos de produzir café e queijo. Pegamos vacas mais qualificadas para aumentar a produção. A gente conseguiu ter menos mão de obra com maior produção de leite" Natieli Sperandio - Produtora de leite e agroinfluencer

A dupla adquiriu experiência, participou de formações e cursos e, com a combinação de uma boa estratégia e muito trabalho, como relatam, conseguiu manter a produção diária entre 500 litros em épocas de seca e 800 litros em períodos mais favoráveis. "É um orgulho dizer que melhoramos muito mesmo nesses 20 anos”, destaca Valeska.

Além dos avanços na fazenda, as irmãs também comemoram a conquista de espaço da mulher no agronegócio, setor majoritariamente masculino. Elas lembram que, há duas décadas, eram grandes os desafios para as trabalhadoras da área. Valeska conta que tiveram que enfrentar o machismo e o preconceito por serem mulheres novas em posição de liderança, mas que, atualmente, o cenário vem melhorando.

“Quando nós começamos, não tínhamos nenhuma inspiração feminina, não conhecíamos ninguém que trabalhava nem na parte de gestão. Na nossa região, nós fomos as pioneiras”, relata Valeska.