Com foco em inovação, TecnoAgro abre inscrições gratuitas

Para aquecer o motor dos tratores, estão abertas, gratuitamente, as inscrições para o TecnoAgro 2024, um megaevento direcionado a produtores, fornecedores e investidores do agronegócio do Espírito Santo. O cadastro pode ser realizado na página oficial do evento. A programação desembarca no Steffen Centro de Eventos, na Serra, nos dias 28 e 29 de agosto, com mais de 20 palestrantes já confirmados e que são referências quando o assunto é tecnologia para o campo.
Com inovação em todas as partes do evento, o TecnoAgro 2024 tem como novidade um canal direto no WhatsApp, para que os interessados na temática agro já recebam, na palma da mão, as principais notícias do setor produzidas em A Gazeta. Além disso, o público vai receber informações em tempo real das palestras e conteúdos exclusivos.
Com o tema “Agro Inteligente”, o TecnoAgro 2024 vai trazer aos participantes as principais tecnologias e tendências do mercado rural. A proposta do evento é ser o ambiente ideal para explorar e discutir avanços que colaborem com a produtividade e a sustentabilidade no campo.
Saiba como se inscrever no TecnoAgro 2024:
Para realizar a inscrição, basta acessar a página oficial TecnoAgro. O processo de cadastramento é bem simples. O participante deve inserir alguns dados pessoais, como nome completo e número de telefone, além de poder selecionar os dias em que deseja ir ao evento.
É importante lembrar que as palestras e painéis no palco principal e dos dois auditórios de conteúdo – onde palestrantes vão discutir cases de sucesso e indicadores do setor - são espaços que possuem lotação limitada. Assim, a inscrição antecipada garante a vaga dos participantes. Confira abaixo o passo a passo de como funciona:
- Acesse o site: a inscrição deve ser feita na Página do TecnoAgro.
- Escolha os dias que deseja participar do evento. Pode ser selecionado um ou mais dias.
- Dados pessoais: na tela inicial, serão solicitados o nome e sobrenome do participante, número de telefone, e-mail e instituição/cargo que ocupa. Para concluir essa etapa, é necessário fazer a leitura e aceitar a Política de Privacidade de A Gazeta.
- Na próxima tela, é possível escolher quais atrações são de interesse nos dias selecionados para participar.
- Após a conclusão do cadastro, o inscrito pode acessar a comunidade no WhatsApp do TecnoAgro 2024, com informações e conteúdos exclusivos sobre o tradicional evento do agro capixaba.