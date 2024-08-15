Com foco em inovação, TecnoAgro abre inscrições gratuitas

Abertura do TecnoAgro 2023. Crédito: A Gazeta

Para aquecer o motor dos tratores, estão abertas, gratuitamente, as inscrições para o TecnoAgro 2024, um megaevento direcionado a produtores, fornecedores e investidores do agronegócio do Espírito Santo. O cadastro pode ser realizado na página oficial do evento . A programação desembarca no Steffen Centro de Eventos, na Serra, nos dias 28 e 29 de agosto, com mais de 20 palestrantes já confirmados e que são referências quando o assunto é tecnologia para o campo.

Com inovação em todas as partes do evento, o TecnoAgro 2024 tem como novidade um canal direto no WhatsApp, para que os interessados na temática agro já recebam, na palma da mão, as principais notícias do setor produzidas em A Gazeta. Além disso, o público vai receber informações em tempo real das palestras e conteúdos exclusivos.

Com o tema “Agro Inteligente”, o TecnoAgro 2024 vai trazer aos participantes as principais tecnologias e tendências do mercado rural. A proposta do evento é ser o ambiente ideal para explorar e discutir avanços que colaborem com a produtividade e a sustentabilidade no campo.

Saiba como se inscrever no TecnoAgro 2024:

Para realizar a inscrição, basta acessar a página oficial TecnoAgro . O processo de cadastramento é bem simples. O participante deve inserir alguns dados pessoais, como nome completo e número de telefone, além de poder selecionar os dias em que deseja ir ao evento.

É importante lembrar que as palestras e painéis no palco principal e dos dois auditórios de conteúdo – onde palestrantes vão discutir cases de sucesso e indicadores do setor - são espaços que possuem lotação limitada. Assim, a inscrição antecipada garante a vaga dos participantes. Confira abaixo o passo a passo de como funciona: