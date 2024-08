Liderança feminina

Autocuidado ajuda mulheres a crescerem na carreira, dizem especialistas

Todas Elas participou do Papo do Ano, evento que debateu participação das mulheres no empreendedorismo e negócios

3 min de leitura min de leitura

Papo do Ano incentiva o empreendedorismo e negócios femininos no ES. (Gabriela Maia)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

O autocuidado é essencial para que mulheres consigam se desenvolver em suas carreiras. É a visão de especialistas que participaram do Papo Do Ano, realizado na última quinta-feira (8). O encontro, que contou com o Todas Elas, reuniu mulheres de diferentes áreas para trocarem experiências e debater temas relacionados ao impacto da liderança e empreendedorismo feminino, além da atuação da mulher no mercado de trabalho e a participação na agenda ESG.

A primeira rodada de bate-papo foi feita com a Bernadete Lyra, escritora e pesquisadora, que contou sua trajetória e todas as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira. Já a psicóloga e diretora da Faculdade de Administração, Economia, Contábeis e Atuariais da PUC-SP, Myrt Cruz, falou da importância do cuidado com a saúde mental para o desenvolvimento em todas as áreas e a necessidade de discutir a participação de mulheres pretas na liderança, pensando em soluções para minimizar essas diferenças.

Veja Também ES cria ferramenta para monitorar violência contra a mulher

Temos pautas e lutas que devem ser discutidas em todos os âmbitos da sociedade, porque negar que essas diferenças existem é um desserviço Myrt Cruz • Psicóloga e diretora da Faculdade de Administração, Economia, Contábeis e Atuariais da PUC-SP

O segundo painel foi representado por duas mulheres que se arriscaram em mercados que não eram muito explorados e se tornaram referência no assunto. Flávia Brunelli é especializada em cortes gourmet de carne suína. Ela é destaque no agronegócio e foi listada na Forbes Under 30 com seu empreendimento de sucesso em uma área ocupada majoritariamente por homens.

Já Flavia Gamonar apostou em uma rede social pouco explorada para criar conteúdo e buscar conexões, após ser demitida do emprego formal que tinha em uma grande corporação. Hoje acumula mais de 1 milhão de seguidores no LinkedIn. A empresa contratou a empreendedora que transformou o seu conhecimento em cursos para a plataforma.

Veja Também Sonho de medalha da ginástica rítmica foi adiado, mas segue muito real

As convidadas reforçaram a importância de equilibrar as outras áreas da vida com o sucesso profissional e assim conseguir alcançar resultados ainda melhores em suas carreiras. Flavia Gamonar fez uma reflexão que incentivou mulheres a reservarem um tempo para realizar suas metas e objetivos, e chamou a atenção para elas confiarem em si e não darem ouvidos a desencorajamentos ao iniciar uma nova jornada.

A cofundadora do Papo de Quinta e uma das idealizadoras do evento, Flávia Herkenhoff, conta que o Papo do Ano é o maior encontro de liderança feminina no Espírito Santo, e que esse projeto surgiu pela necessidade de ver mulheres nos palcos, falando sobre empreendedorismo e negócios. A ideia é proporcionar a troca de experiências de trabalho e vivências. Flávia também conta que o Papo de Quinta se preocupa muito com o autocuidado das mulheres.

Não adianta se é muito boa no trabalho, se você não estiver se sentindo viva e presente ali, não faz sentido. É a importância da gente se doar, mas sempre respeitar os nossos limites Flávia Herkenhoff • Co-fundadora do Papo de Quinta

O Papo do Ano abordou a capacidade que as mulheres tem de se reinventar e empreender mesmo num trabalho formal, por meio de ideia inovadoras e propostas de mudanças. O terceiro painel, mediado por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta e coordenadora do Todas Elas, contou com a fala da Diretora do programa Domingão com Huck, Clarissa Lopes, e a líder comercial da maior comunidade de mãe do pais, B2Mamy, .

As palestrantes também conversaram sobre o impacto positivo da maternidade na vida profissional de cada uma, e como suas lideranças influenciam positivamente outras mulheres no ambiente de trabalho. Além disso, explicaram que, apesar de muito avanço ter sido feito desde o início da luta feminina, ainda há um longo trabalho pela frente para que as mulheres alcancem a equidade.

Este vídeo pode te interessar

O quarto painel contou com as falas da Miss Brasil, Mia Mamede, que apresentou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e como cada pessoa pode contribuir para cumprir essas metas. A presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Mariluce Dalla, apresentou um projeto com pacientes em tratamento de câncer, em que a instituição oferece cursos e capacitações que formam novas microempreendedoras.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta