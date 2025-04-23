Projeto "Todas Elas" chega a Cachoeiro com roda de conversa sobre amadurecimento feminino

Projeto Todas Elas reúne especialistas para debater temas essenciais relacionados ao universo feminino. Crédito: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim receberá amanhã (24) mais uma edição do projeto Todas Elas, uma iniciativa da Rede Gazeta que tem como objetivo mobilizar, informar e inspirar o público feminino por meio de histórias inspiradoras. A programação inclui uma roda de conversa com o tema "O amadurecimento das mulheres".

O encontro será realizado com a presença de Denise Vieira, gestora de Comunicação do Hospital Evangélico de Cachoeiro; Cristiane Dias, coordenadora de RH e psicóloga da instituição; e Norma Ayub, secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim. A mediação desta conversa será feita por Elaine Silva, gerente-executiva de Produtos da Gazeta, e idealizadora do projeto.

A proposta da conversa é tratar de questões fundamentais ligadas ao amadurecimento feminino, como saúde, mudanças hormonais, carreira, relacionamentos e realização pessoal, aspectos que impactam diretamente diferentes fases da vida da mulher.

“Com o Todas Elas, nosso propósito é dar visibilidade às histórias das mulheres capixabas, promover igualdade e combater todas as formas de violência de gênero. Acreditamos que informação transforma e queremos ser ponte entre mulheres e oportunidades”, afirmou Elaine Silva. Elaine Silva - gerente-executiva de Produtos

Além da roda de conversa, o evento contará com uma palestra da jornalista Daniela Abreu, da TV Gazeta, que trará reflexões e vivências inspiradoras para o público.

Evento beneficente

Para participar, o público deve fazer a doação de 1kg de alimento não-perecível ou produto de limpeza. Todo material arrecadado será destinado à GAPCCI (Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim). As inscrições devem ser feitas por meio desse link.

Confira:

Evento: Todas Elas

Data: 24/04/2025 (quinta-feira)

Horário: 18h30