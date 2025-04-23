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Bem-estar feminino

Projeto "Todas Elas" chega a Cachoeiro com roda de conversa sobre amadurecimento feminino

O encontro reúne especialistas e promove reflexões sobre saúde, carreira e bem-estar feminino, com arrecadação de doações para instituição local.

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 18:02

WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

23 abr 2025 às 18:02
Projeto Todas Elas reúne especialistas para debater temas essenciais relacionados ao universo feminino.
Projeto Todas Elas reúne especialistas para debater temas essenciais relacionados ao universo feminino. Crédito: Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim receberá amanhã (24) mais uma edição do projeto Todas Elas, uma iniciativa da Rede Gazeta que tem como objetivo mobilizar, informar e inspirar o público feminino por meio de histórias inspiradoras. A programação inclui uma roda de conversa com o tema "O amadurecimento das mulheres".
O encontro será realizado com a presença de Denise Vieira, gestora de Comunicação do Hospital Evangélico de Cachoeiro; Cristiane Dias, coordenadora de RH e psicóloga da instituição; e Norma Ayub, secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim. A mediação desta conversa será feita por Elaine Silva, gerente-executiva de Produtos da Gazeta, e idealizadora do projeto.
A proposta da conversa é tratar de questões fundamentais ligadas ao amadurecimento feminino, como saúde, mudanças hormonais, carreira, relacionamentos e realização pessoal, aspectos que impactam diretamente diferentes fases da vida da mulher.
“Com o Todas Elas, nosso propósito é dar visibilidade às histórias das mulheres capixabas, promover igualdade e combater todas as formas de violência de gênero. Acreditamos que informação transforma e queremos ser ponte entre mulheres e oportunidades”, afirmou Elaine Silva.
Elaine Silva - gerente-executiva de Produtos
Além da roda de conversa, o evento contará com uma palestra da jornalista Daniela Abreu, da TV Gazeta, que trará reflexões e vivências inspiradoras para o público.

Evento beneficente

Para participar, o público deve fazer a doação de 1kg de alimento não-perecível ou produto de limpeza. Todo material arrecadado será destinado à GAPCCI (Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim). As inscrições devem ser feitas por meio desse link.

Confira:

Evento: Todas Elas
Data: 24/04/2025 (quinta-feira)
Horário: 18h30
Local: Tv Gazeta Sul - Praça Hilda Calazans dos Santos, 04, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim (ES), CEP: 29.303-275
Inscriçõesclique aqui.

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