Nesta quinta-feira

Papo do Ano debate sobre liderança e papel das mulheres na agenda ESG

Evento também vai discutir os impactos da presença feminina no desenvolvimento empresarial. Coordenadora do projeto Todas Elas de A Gazeta será uma das mediadoras

Segunda edição do Papo do Ano vai acontecer no dia 8 de agosto, em Vitória. (Divulgação)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

O Papo do Ano entra na sua segunda edição discutindo o papel da mulher no desenvolvimento corporativo, dentro da promoção da agenda ESG (Ambiental, Social e Governança). O evento, que ocorre em Vitória nesta quinta-feira (8), vai contar mais uma vez com a participação da jornalista Elaine Silva, coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta.

Promovido pelo Papo de Quinta, grupo capixaba que fomenta o empreendedorismo feminino, o Papo do ano - Mulheres que Inspiram o Futuro terá a presença de mulheres de diferentes segmentos que vão dar palestras e conduzir conversas sobre o impacto das mulheres na agenda ESG por meio de práticas sustentáveis e inclusivas.

Elaine foi a primeira mulher a ser editora-chefe de A Gazeta e criou o Todas Elas, canal que já contou a história de centenas de mulheres relevantes em suas áreas.

O Todas Elas e o Papo de Quinta são projetos que têm muitos objetivos comuns. O principal deles é a valorização feminina, por meio do combate à desigualdade. Elaine Silva • Coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta

Elaine afirma que um dos pilares do Todas Elas também é levar conhecimento para as mulheres. "Porque sabemos que conhecimento leva à oportunidade de empreender, conseguir emprego, melhorar na carreira. Se uma mulher enxerga outra sendo líder, ela acredita que pode ser também".

Uma pesquisa chamada “Agenda ESG substantivo feminino”, analisou o impacto da presença feminina nas lideranças e os números não mentem: foi revelado que as mulheres são responsáveis por um melhor desenvolvimento empresarial. O desempenho geral é de 52%, o ambiental chega a 54% e o social 53%. O estudo foi realizado pela mestra em Gestão para Competitividade pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Monique Cardoso.

Elaine Silva é gerente-executiva de Produto. (Divulgação)

Confira os painéis do evento

1. Herança de Liderança: Esse painel vai debater sobre a história da luta feminina pela igualdade de direitos e também suas contribuições para esta causa. Para abordar esse tema, o evento vai contar com a presença da escritora e professora emérita da Ufes Bernadette Lyra e da diretora da Faculdade de Administração, Economia, Contábeis e Atuariais da PUC-SP, Myrt Cruz. A mediação será feita pela jornalista e fundadora da primeira empresa de análise de mercado do Espírito Santo, Rita Abreu.

2. Transformando o Agora: O painel vai abordar o modo como as mulheres são responsáveis por impulsionar mudanças significativas em suas comunidades e organizações e quais são os desafios atuais que devem ser enfrentados na busca pela equidade de gênero. Será conduzido pela empresária listada na Forbes Under 30 Flávia Brunelli e pela instrutora oficial do LinkedIn Learning, que soma mais de 1 milhão de seguidores, Flavia Gamonar. A mediação ficará por conta da criadora de conteúdo Marina Ferreira.

3. Construindo o Futuro Juntas: Nessa palestra, o foco será como as mulheres podem ampliar a sua presença e influência em espaços de liderança e como essa inclusão pode impactar o futuro das próximas gerações. Esse debate vai reunir a diretora-geral do Domingão com Huck (TV Globo), Clarissa Lopes, e a head comercial da B2Mamy (primeira e maior comunidade de mães do Brasil), Thaís Alcântara. O papo será conduzido pela coordenadora do Todas Elas e gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva.

4. Ações para um Mundo Melhor: O foco do painel é convidar o público a explorar como a liderança de mulheres está promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incentivando a a responsabilidade social e a sustentabilidade. Para essa conversa, o evento vai contar com a presença da Miss Brasil e porta-voz das ODS da ONU, Mia Mamede, e da presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), Mariluce Dalla. A mediação será feita pelas cofundadoras do Papo de Quinta, Flávia Herkenhoff e Juliana Zaganelli.

Serviço

Papo do Ano - Mulheres que Inspiram o Futuro

Quando: dia 8 de agosto

dia 8 de agosto Horário: 15h às 20h

15h às 20h Onde: Ferrari Eventos (Rua Constante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória)

Ferrari Eventos (Rua Constante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória) Ingressos: podem ser comprados no site jacredenciei.com.br/e/papodoano

podem ser comprados no site jacredenciei.com.br/e/papodoano Valor: a partir de R$ 115,00 (2º lote)

