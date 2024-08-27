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Agro Inteligente

Reveja todos os paineis do TecnoAgro 2024

Tradição no calendário do agro capixaba, evento une inovação, tecnologias e as principais novidades do mundo do agronegócio
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

27 ago 2024 às 18:16

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 18:16

Considerado o maior evento de conteúdo e capacitação do agronegócio capixaba, o TecnoAgro reuniu, nos dias 28 e 29 de agosto, produtores rurais, estudantes, pesquisadores, gestores e empresas para debater os principais desafios e tendências do setor.
A feira de negócios e inovação aconteceu no Steffen Centro de Eventos, na Serra, e contou com mais de 20 horas de programação transmitida ao vivo em A Gazeta, entre palestras e painéis que tiveram como tema central “Agro Inteligente”. Confira todos os paineis apresentados no TecnoAgro 2024:

Programação (28/8) TecnoAgro 2024:

Programação (29/8) TecnoAgro 2024:

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