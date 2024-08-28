ES pode chegar a R$ 105 bi em investimentos em setores produtivos até 2028

Durval Vieira, palestrante do Tecnoagro 2024 Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo pode chegar à marca de R$ 105,8 bilhões em investimentos em variados setores produtivos até 2028 graças a parcerias entre o setor público e o privado no Estado, voltadas para a geração de empregos e inovação nas áreas de energia, infraestrutura, papel e celulose.

No painel “O futuro não é mais como antigamente”, apresentado nesta quarta-feira (28), primeiro dia do TecnoAgro 2024 , realizado na Serra, especialistas em agronegócio apontaram os cenários de mercado para o setor no âmbito nacional. Entre as ferramentas para o crescimento, foi citada a automação de processos, o estudo sobre a mudança de hábito dos consumidores, o incremento de governança ambiental, social e corporativa (ESG) nos campos e a capacidade de diálogo com demais frentes produtivas.

Segundo Durval Vieira de Freitas, sócio da DVF Consultoria e um dos palestrantes do TecnoAgro, as mudanças no campo e demais setores produtivos são constantes, rápidas e vieram para ficar, o que mostra a necessidade de preparação dos produtores em busca de mão de obra qualificada.

“Devemos continuar focando na educação, na capacitação, melhorar a infraestrutura e ter cuidado com a questão da falta de água, que é um desafio constante. Essas ações estão em andamento e mostram que temos um futuro promissor”, disse Freitas.

"Estamos vendo novos empreendedores surgindo, aproveitando as matérias-primas do Estado e verticalizando a produção em setores como cacau, biscoitos, laticínios, suinocultura e avicultura. Tudo isso ajuda a engrandecer ainda mais o setor" Durval Vieira de Freitas - Sócio da DVF Consultoria

Segundo Durval, cerca de 15% da população capixaba está nos campos, ligada direta ou indiretamente ao agronegócio. Para que o crescimento, somado aos avanços tecnológicos, seja visto de forma eficiente, a união entre os produtores é um dos melhores caminhos.

“São muitos produtores e eles devem se juntar para avançar. Temos uma agricultura familiar e, individualmente, é complicado abrir novos mercados. É fundamental entender que nossa concorrência não está apenas no Estado, mas também fora do país. Com o que produzimos, há mercado para todos, desde que se trabalhe com qualidade e boa gestão”, frisou Freitas.

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“Não adianta apenas aplicar força bruta no campo. É preciso inteligência de mercado, de produção e gestão econômica. Assim, o produtor consegue prosperar e atingir longevidade em seu negócio”, finalizou Freitas.

Desenvolvimento para todo o ES

Responsável pela abertura do palco principal do evento, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o agronegócio é a atividade que leva desenvolvimento para todos os municípios do Espírito Santo.

“No último ano, exportamos mais de R$ 10 milhões em produtos ligados ao agro e, em 2024, vamos exportar ainda mais. Temos desafios para superar, mas estamos rompendo e vencendo desafios estruturais e ambientais. Mas conseguimos dar conta do recado para fazer com que a atividade agrícola seja sustentável e que gera oportunidade para os capixabas”, disse o governador.

O TecnoAgro

Os tratores estão estacionados, a arena está montada e o TecnoAgro 2024 começou nesta quarta-feira (28) e segue até quinta-feira (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A programação vem reforçada com mais de 20 horas, entre palestras e painéis, com o tema central “Agro Inteligente”.

O evento tem a proposta de ser o espaço ideal para explorar e discutir avanços que contribuam com a produtividade e a sustentabilidade no campo.