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TecnoAgro 2024

ES pode chegar a R$ 105 bi em investimentos em setores produtivos até 2028

No painel “O futuro não é mais como antigamente”, apresentado no TecnoAgro 2024, especialistas em agronegócio apontaram que crescimento no campo passa pelo diálogo com demais frentes produtivas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

28 ago 2024 às 15:15

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 15:15

Durval Vieira, palestrante no tecnoagro
Durval Vieira, palestrante do Tecnoagro 2024 Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo pode chegar à marca de R$ 105,8 bilhões em investimentos em variados setores produtivos até 2028 graças a parcerias entre o setor público e o privado no Estado, voltadas para a geração de empregos e inovação nas áreas de energia, infraestrutura, papel e celulose.
No painel “O futuro não é mais como antigamente”, apresentado nesta quarta-feira (28), primeiro dia do TecnoAgro 2024, realizado na Serra, especialistas em agronegócio apontaram os cenários de mercado para o setor no âmbito nacional. Entre as ferramentas para o crescimento, foi citada a automação de processos, o estudo sobre a mudança de hábito dos consumidores, o incremento de governança ambiental, social e corporativa (ESG) nos campos e a capacidade de diálogo com demais frentes produtivas.
Segundo Durval Vieira de Freitas, sócio da DVF Consultoria e um dos palestrantes do TecnoAgro, as mudanças no campo e demais setores produtivos são constantes, rápidas e vieram para ficar, o que mostra a necessidade de preparação dos produtores em busca de mão de obra qualificada.
“Devemos continuar focando na educação, na capacitação, melhorar a infraestrutura e ter cuidado com a questão da falta de água, que é um desafio constante. Essas ações estão em andamento e mostram que temos um futuro promissor”, disse Freitas.
"Estamos vendo novos empreendedores surgindo, aproveitando as matérias-primas do Estado e verticalizando a produção em setores como cacau, biscoitos, laticínios, suinocultura e avicultura. Tudo isso ajuda a engrandecer ainda mais o setor"
Durval Vieira de Freitas - Sócio da DVF Consultoria
Segundo Durval, cerca de 15% da população capixaba está nos campos, ligada direta ou indiretamente ao agronegócio. Para que o crescimento, somado aos avanços tecnológicos, seja visto de forma eficiente, a união entre os produtores é um dos melhores caminhos.
“São muitos produtores e eles devem se juntar para avançar. Temos uma agricultura familiar e, individualmente, é complicado abrir novos mercados. É fundamental entender que nossa concorrência não está apenas no Estado, mas também fora do país. Com o que produzimos, há mercado para todos, desde que se trabalhe com qualidade e boa gestão”, frisou Freitas.
ES pode chegar a R$ 105 bi em investimentos em setores produtivos até 2028
“Não adianta apenas aplicar força bruta no campo. É preciso inteligência de mercado, de produção e gestão econômica. Assim, o produtor consegue prosperar e atingir longevidade em seu negócio”, finalizou Freitas.

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Desenvolvimento para todo o ES

Responsável pela abertura do palco principal do evento, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o agronegócio é a atividade que leva desenvolvimento para todos os municípios do Espírito Santo.
“No último ano, exportamos mais de R$ 10 milhões em produtos ligados ao agro e, em 2024, vamos exportar ainda mais. Temos desafios para superar, mas estamos rompendo e vencendo desafios estruturais e ambientais. Mas conseguimos dar conta do recado para fazer com que a atividade agrícola seja sustentável e que gera oportunidade para os capixabas”, disse o governador.

O TecnoAgro

Os tratores estão estacionados, a arena está montada e o TecnoAgro 2024 começou nesta quarta-feira (28) e segue até quinta-feira (29), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A programação vem reforçada com mais de 20 horas, entre palestras e painéis, com o tema central “Agro Inteligente”.
O evento tem a proposta de ser o espaço ideal para explorar e discutir avanços que contribuam com a produtividade e a sustentabilidade no campo.
No evento, os visitantes podem degustar chocolates e derivados, embutidos, queijos, cafés especiais e licores de produtores capixabas. Essa edição conta ainda com apresentação de artistas capixabas. Confira a programação completa do evento clicando aqui.

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