Incêndio atinge vegetação ao redor da Pedra da Tirolesa em Pancas

(confira acima), é possível ver a dimensão das chamas, que atingiram uma grande área de vegetação. Apesar da cena, a Defesa Civil do município garantiu que não houve danos na estrutura da plataforma da tirolesa, e os cabos não foram atingidos pelo fogo. Um incêndio atingiu a região da Pedra da Mega Tirolesa, localizada nos Pontões Capixabas, em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo , nesta segunda-feira (2). Aproximadamente 120 mil m² foram atingidos pelas chamas. Em imagens capturadas por drone, é possível ver a dimensão das chamas, que atingiram uma grande área de vegetação. Apesar da cena, a Defesa Civil do município garantiu que não houve danos na estrutura da plataforma da tirolesa, e os cabos não foram atingidos pelo fogo.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, no último sábado (31) também foi registrado um incêndio na localidade, que foi controlado por uma equipe do órgão, juntamente com monitores da tirolesa. Segundo eles, as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação seca, agravadas pelo tempo seco que predominava na região.

Nesta segunda-feira (2), o fogo voltou a atingir a Pedra da Tirolesa, o que exigiu o acionamento do Corpo de Bombeiros, que se deslocou até Pancas para auxiliar no controle das chamas. De acordo com a Defesa Civil do município, as primeiras investigações apontam indícios de que o incêndio pode ter sido provocado de forma criminosa.