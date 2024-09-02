Incêndio atinge apartamento em prédio na Praia da Costa; veja vídeo

TV Gazeta no local. Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar do prédio La Plage, localizado na Praia da Costa , em Vila Velha , no começo da noite desta segunda-feira (2). Imagens mostram as chamas tomando conta do imóvel. Algumas testemunhas afirmaram que era possível ouvir o barulho causado pelo contato do fogo com objetos que estavam na residência. O incêndio começou por volta das 18h e foi controlado às 19h, segundo apurou a reportagem dano local.

A rua Diógenes Malacarne, onde fica o prédio, foi isolada pela Guarda Municipal de Vila Velha para o trabalho do Corpo de Bombeiros . Testemunhas contaram que no local moram um casal e o filho, mas somente a mulher e o menino estavam no apartamento quando as chamas começaram.

Uma moradora do edifício relatou o momento de desespero quando o fogo começou. Sabrina é médica e ajudou a evacuar o prédio. "A minha filha do meio sentiu o cheiro do fogo. E de repente começou a subir a fumaça. Peguei meu pai, cachorro, as crianças, a babá, e tentei evacuar o prédio, obviamente não usando o elevador. Tentamos tirar os curiosos que ficaram perto também. Foi um momento muito ruim. Mas estamos aqui para ajudar", contou à TV Gazeta.

Outro morador do edifício contou que precisou correr com a mãe. "Havia uma fumaça preta. Desci direto com minha mãe. Muita gente gritando", disse Lucca.

TV Gazeta, o edifício foi evacuado e um bombeiro que mora no prédio tentou combater a situação até a chegada do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma mulher foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192), mas a corporação não deu detalhes se ela ficou ferida ou se passou mal devido à situação. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da, o edifício foi evacuado e um bombeiro que mora no prédio tentou combater a situação até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Algumas horas depois, a maioria dos moradores do edifício foi autorizada a voltar para os apartamentos, com exceção dos que moram no espaço incendiado e no andar superior, que também foi afetado pelo fogo. Em nota enviada nesta terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros informou que vai realizar a perícia do local, visando identificar as causas do incêndio. O prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogáveis.