Moradores de Rio Bananal se queixam de falta de água devido à seca

Segundo o Saae, chuvas estão abaixo da expectativa há cerca de cinco meses e, por isso, foram adotadas medidas para não deixar a cidade desabastecida

Além da falta d'água, houve também água vindo da torneira com coloração em Rio Bananal. (Reprodução/Redes Sociais)

A falta de chuva em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, tem prejudicado o principal rio que passa pela cidade e dificultado o abastecimento de água no município. Moradores registraram, nesta semana, vídeos que mostram uma torneira aberta, mas seca. Há também imagens da água saindo de uma mangueira com coloração marrom.

Dona de um restaurante no município, Marciele Regina Gabrielli disse que até está chegando água ao estabelecimento, mas enfrenta problemas para receber os clientes, pois a água chega suja. “A água vem muito suja, quando vem. Ficamos dois dias sem água na semana passada. Estamos nos virando. Precisamos lavar todos os dias e também fazer alimentos. Naqueles dois dias, não tivemos como abrir”, disse.

Procurado pela reportagem, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município afirmou que não há registro de chuva significativa na cidade há cerca de cinco meses. Como consequência, é possível ver o solo em alguns pontos do rio. Segundo o órgão, para não deixar a população com cerca de 20 mil habitantes sem água, as medidas adotadas foram utilizar um caminhão-pipa para captar água em represas particulares para abastecer a estação, além de uma obra para desassorear o leito do manancial.

O Saae de Rio Bananal destacou que essas ações acontecem há cerca de um mês, mas a baixa quantidade de água afeta a pressão e chega em pouca quantidade para quem mora nas regiões mais altas.

“Nós já estamos vindo de alguns meses nessa situação de seca e estiagem prolongada. De um mês para cá, a situação se agravou bastante. Estamos com o nível (do rio) morto e estamos captando com bombas e com o uso da água para a irrigação, há diminuição da água disponível. Temos muitos mecanismos mais econômicos, mas muitos dos agricultores não utilizam desse meio e o desperdício é grande”, contou a Andreia Siqueira Santos, diretora do Saae de Rio Bananal.

Sobre a cor da água, a diretora do Saae de Rio Bananal explicou que houve um pico de energia que prejudicou o abastecimento e, por isso, os reservatórios ficaram secos. Quando o abastecimento voltou, os resíduos que decantaram nas tubulações e nas caixas d’água chegaram até as torneiras.

