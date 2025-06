Tradição e fé

Estátua e confessionários: as novidades da Festa de Corpus Christi em Castelo

Considerada uma das maiores celebrações religiosas do Brasil, a festa acontece na próxima quinta-feira (19), na cidade do Sul do Espírito Santo

Publicado em 16 de junho de 2025 às 13:10

Estátua de idealizadora e confessionários: as novidades da Festa de Corpus Christi Crédito: Divulgação/ Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

A Festa de Corpus Christi de Castelo seguirá tendo como destaque os tradicionais tapetes e passadeiras em sua 62ª edição. Mas neste ano, o evento – que acontece na próxima quinta-feira (19) – vai contar com duas novidades: uma estátua de Irmã Vicência, seis confessionários e um oratório ao ar livre. >

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim explicou que a escultura em homenagem à Irmã Vicência, que foi a idealizadora da Festa de Corpus Christi que acontece desde 1963, será exposta em um espaço especial, chamado "Casa da Irmã", próximo ao circuito dos tapetes, junto a objetos e mobílias que marcaram sua trajetória. >

A criação foi produzida pelo artista Thainan Vettorazzi Bernabé e erguida com argamassa de cimento, olhos de vidro e base de madeira, remete a imagens sacras. >

Confessionário na rua

Pela primeira vez, a festa terá seis confessionários e um oratório montados ao ar livre. Segundo a organização do evento, eles estarão próximos a um dos tapetes, denominado “A Confissão”. A decisão foi tomada porque foi concedida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa. >

>

A confecção dos tradicionais 17 quadros e 17 passadeiras que formarão os tapetes com o tema “Eucaristia, Alimento da Esperança” – inspirado no Jubileu Ordinário de 2025, convocado pelo Papa Francisco - começa nesta quarta-feira (18).>

Presidente do Instituto Cultural Irmã Vicência, Luciano Travaglia, disse que a equipe está empenhada para oferecer uma linda festa aos fiéis que visitam o município. “Estamos trabalhando para alcançar o título de melhor Corpus Christi do mundo em breve”, planeja.>

