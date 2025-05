Chatbot

Como MEI pode declarar o IR 2025? Ferramenta tira suas dúvidas

Inteligência Artificial do Tà no Lucro ajuda a responder questionamentos de contribuintes na hora de prestar contas à Receita Federal

O microempreendedor individual (MEI) tem que declarar Imposto de Renda? A resposta para isso é: depende. Segundo a IA do Tá no Lucro , ferramenta de A Gazeta para tirar dúvidas sobre o IR 2025, o contribuinte nessa situação deve analisar seus rendimentos e verificar quais são isentos e quais são tributáveis.>

Em 2025, os rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 33.888 precisam ser informados à Receita Federal. A regra vale mesmo se o empreendedor entregou a Declaração Anual do MEI (DASN-SIMEI), que tem que ser feita até 31 de maio.>

Também é obrigado a enviar os dados financeiros ao Fisco o MEI que tem bens, como imóveis e veículos, no valor total acima de R$ 800 mil e investimentos no mercado de capitais com somas acima de R$ 40 mil. >