Promoção

Bazar tem roupas e tênis de marcas internacionais com desconto na Serra

Evento acontece de quarta-feira (28) a sábado (31), no Terminal Industrial Multimodal da Serra, que fica no Contorno

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:33

Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims) fica no contorno da BR 101 Crédito: Grupo Aste/Divulgação

Quem não gosta de economizar na hora de ir às compras? Então vem aí mais uma oportunidade. A partir desta quarta-feira (28), um bazar vai reunir diferentes marcas internacionais de vestuário e calçados, que estarão à venda, com desconto no preço, no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims), que fica no Contorno de Vitória. Realizado pelo Grupo Aste, o evento acontece das 10h às 16h até o próximo sábado (31). >

Dentre as principais marcas presentes no bazar, destacam-se Diesel, Kipling, Reebok, JanSport, Hoka, Allbags e Original Penguin, trazendo roupas,tênis e acessórios com preços bem abaixo dos vendidos nas lojas, segundo a organização do bazar. Para participar do evento, é necessário fazer um cadastro na área do estacionamento do Tims, onde acontecerá a venda.>

Segundo dados do Grupo Aste, as marcas à venda no bazar cresceram acima de 30% em faturamento no Brasil nos últimos dois anos, impulsionadas por canais digitais e eventos presenciais. A Reebok cresceu em participação no setor esportivo nacional nos últimos anos, impulsionada pelo aumento da demanda por produtos de performance. A Diesel, apesar de atuar em nicho premium, mantém lojas próprias e presença em multimarcas em grandes capitais, reforçando seu apelo entre consumidores de moda urbana.>

Bazar tem roupas e tênis de marcas internacionais com desconto na Serra

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta