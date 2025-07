Veja a ordem dos depósitos

Pé-de-Meia: pagamento da 5ª parcela começa a ser paga nesta segunda (28)

Parcela de R$ 200 referente à frequência dos estudantes será paga até o dia 4 de agosto; pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:36

Os estudantes inscritos no Pé-de-Meia começam a receber, nesta segunda-feira (28), o pagamento da quinta parcela de 2025. O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas e será repassado até o dia 4 de agosto. Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio da rede pública, conforme calendário abaixo. Com isso, os nascidos em janeiro e fevereiro serão os primeiros a ter o dinheiro na conta.>

Confira a ordem de pagamento da 4ª parcela:

Nascidos em janeiro e fevereiro: 28/7

Nascidos em março e abril: 29/7

Nascidos em maio e junho: 30/7

Nascidos em julho e agosto: 31/7

Nascidos em setembro e outubro: 1º/8

Nascidos em novembro e dezembro: 4/8 >

Como participar do Programa Pé-de-Meia

Para participar do Pé-de-Meia, o estudante não precisa se inscrever, basta fazer parte de uma família beneficiária do Programa Bolsa Família, ter CPF regularizado e estar matriculado no ensino médio em uma escola pública. Se o estudante cumprir todos os requisitos e for selecionado pelo MEC para participar do Programa, a CAIXA vai abrir uma conta digital em nome do estudante, que pode ser acessada pelo App CAIXA Tem. >

>

Caso o estudante já tenha conta CAIXA Tem ativa, não será necessária abertura de nova conta para crédito do incentivo, desde que sejam do tipo Poupança Social Digital ou Poupança CAIXA Tem, e que estejam em nome do estudante.>

Para estudantes menores de 18 anos, o responsável legal deve autorizar a movimentação da conta pelo App CAIXA Tem, por meio da opção "Programa Pé-de-Meia" – "Permitir acesso a um menor", ou em uma agência da CAIXA. >

No App CAIXA Tem, caso o responsável seja o pai do estudante, será necessário que este realize o upload do RG do estudante. Caso o responsável legal não seja o pai ou a mãe do estudante, a jornada de consentimento deverá ser realizada em uma agência da CAIXA.>

