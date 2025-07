Veja o calendário

Pagamentos de julho do Bolsa Família começam no próximo dia 18

Beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 serão os primeiros a receber

Publicado em 9 de julho de 2025 às 19:09

Beneficiários do Bolsa Família começarão a receber os depósitos a partir de 18 de julho Crédito: Lyon Santos/MDS

Se você é participante do programa Bolsa Família, já pode se preparar para os vencimentos do mês de julho. O governo federal confirmou que os pagamentos começarão a ser feitos no dia 18 deste mês para os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) de final 1, enquanto os que têm NIS de final 0 serão os últimos a receber os depósitos, no dia 31.>

Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplado com o auxílio-gás. O valor corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa média considera o preço dos últimos seis meses. >

Veja também a previsão de pagamentos dos próximos meses:

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família. >

Os beneficiários também precisam manter crianças e adolescentes da família na escola, além de manter carteiras de vacinação atualizadas e, em caso de gestantes, fazer o acompanhamento pré-natal.>

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), garantindo a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. Estar no CadÚnico não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.>

