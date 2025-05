Fez um Pix e caiu no golpe? Veja novidades sobre contestação dessas transações

Aplicativo bancário pode ganhar funcionalidade para contestar Pix em caso de golpe . Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros, devido principalmente à instantaneidade e a facilidade de uso. Só em março de 2025, registrou a impressionante marca de mais de 6,24 bilhões de transações, evidenciando sua capilaridade e a crescente adesão em todas as faixas etárias e classes sociais. Essa popularidade acompanha uma ambiciosa agenda evolutiva do Banco Central, com planos para funcionalidades como o Pix Automático, por Aproximação e Offline, reforçando o futuro promissor desse meio de pagamento.

No entanto, com o uso crescente, surgem também desafios relacionados à segurança. Pensando em proteger os usuários, o Banco Central está prevendo uma novidade importante a partir de 1º de outubro de 2025: a contestação de um Pix no aplicativo do seu banco, com o intuito de tentar recuperar o valor perdido em casos de golpes.

Essa funcionalidade, chamada pelo Banco Central de "autoatendimento MED" (Mecanismo Especial de Devolução), visa facilitar a vida de quem caiu em uma fraude e permitirá que vítimas de golpes e fraudes informem o ocorrido e tentem recuperar o dinheiro transferido de forma mais ágil e direta, sem a necessidade de entrar em contato com o atendimento da instituição financeira. O objetivo é aumentar as chances de reaver os valores enviados para contas de golpistas.

Como irá funcionar?

Para iniciar a contestação de uma transação suspeita realizada nos últimos 80 dias, será necessário:

Consultar as transações Pix realizadas, pelo aplicativo do seu banco, e selecionar a Transação Suspeita. Em seguida, escolha a opção Contestar/Reclamar e informe o tipo de golpe. Ao registrar a contestação, seu banco iniciará uma análise da sua solicitação

O que acontecerá depois da contestação?

A conta que recebeu o valor será bloqueada, e o titular da conta será notificado sobre o motivo.

Se a análise da sua contestação for procedente e houver saldo disponível na conta do golpista, esse valor poderá ser bloqueado para uma possível devolução.

Mesmo que não haja todo o valor na conta do golpista, o banco continuará observando essa conta por até 90 dias. Caso entre mais dinheiro, uma parte poderá ser devolvida.

Assim que o dinheiro for devolvido, tanto você quanto a pessoa que recebeu o Pix serão avisados imediatamente. Além disso, a ferramenta permitirá que você consulte o status da sua solicitação de devolução diretamente no aplicativo.

É importante entender que esse Mecanismo Especial de Devolução (MED) não garante a devolução integral do valor, mas aumenta as chances de recuperação, especialmente se a contestação for feita rapidamente após o golpe.

Até que a opção da contestação esteja disponível no aplicativo, a alternativa é comunicar ao seu banco imediatamente caso identifique um golpe pela Central de Atendimento, para que seja registrada uma notificação e o MED seja acionado.

Fique sempre atento! Desconfie de ofertas muito vantajosas, verifique sempre os dados do destinatário antes de confirmar a transferência e nunca compartilhe senhas ou informações pessoais por telefone ou mensagens.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais