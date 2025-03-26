Saiba como funciona o novo sistema de empréstimo consignado para CLT

Na prática, o crédito consignado faz descontos automáticos, mês a mês, diretamente na folha de pagamento, reduzindo as chances de inadimplência. Veja como funciona o programa:

Feita a simulação, o programa envia, no mesmo aplicativo ou site, as propostas das instituições financeiras com outras taxas de juros e também outros números de parcelas para que o trabalhador escolha a melhor opção