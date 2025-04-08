Feirão tem produtos com até 80% de desconto e atrações culturais em Vitória

Vem aí mais uma edição do Liquida Goiabeiras, feirão que reúne empreendedores e comerciantes da Grande Vitória. O evento começa nesta quinta-feira (10), às 10h, e vai até domingo (13), em frente à faculdade Multivix, em Vitória. A ação é feita para fortalecer o comércio de micro e pequenas empresas locais. A entrada é gratuita.
O evento vai contar com 130 estandes de vendas de diferentes produtos como roupas, calçados, cosméticos, artesanatos e até mesmo móveis, com até 80% de desconto e com condições especiais. Além disso, também terá workshops, palestras, atividades culturais, ações de capacitação com foco no empreendedorismo e no marketing digital, food trucks e atrações musicais todos os dias.
Neste ano, a expectativa é de receber 200 mil visitantes e de movimentar cerca de R$ 2,5 milhões no comércio local. O Liquida Goiabeiras é uma iniciativa da Associação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores da Grande Goiabeiras (Ampe) em parceria com instituições públicas e privadas.
Para os empreendedores, a feira é uma oportunidade de impulsionar ainda mais as vendas, aumentar o faturamento, realizar capacitações profissionais, aprender sobre marketing digital e, também, a possibilidade de gerar negócios e parcerias comerciais.
Serviço
Liquida Goiabeiras 2025
- Data: 10 a 13 de abril de 2025
- Horário: 10h às 22h
- Local: Goiabeiras – Vitória, Espírito Santo (Em frente à Multivix)
Programação cultural
Quinta-feira (10/04)
- 18h: Sertanejo com Milla Moreira
- 20h: Forró e Moda de viola com Édson Mineiro e Goiano
Sexta-feira (11/04)
- 18h: Sertanejo e pop com Caio Lucas
- 20h: Sertanejo e forró com Joao Medeiros
- Sábado (12/04)
- 14h: Ritmos variados com a Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 16h: Pop Rock com a Banda Plano B Classic Rock
- 18h: Axé retrô com a Banda Movimento
- 20h: Samba e pagode com Vlad Aks
- Domingo (13/04)
- 14h: Chorinho com Brasil Pandeiro
- 16h: Forró pé de serra com Bárbara Greco
- 18h: Pop Rock com Paulo Bruni