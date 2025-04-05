Pagamento do IPVA no ES começa segunda (7) com desconto de 15% à vista

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 começa nesta segunda-feira (7) no Espírito Santo. Os proprietários de veículos devem ficar atentos aos prazos – determinados de acordo com o final da placa.

Em cota única, os vencimentos ocorrem entre os dias 7 e 11 de abril com desconto de 15%. A primeira parcela também deve ser paga nessa data por quem optar por dividir o imposto em seis vezes.

Tabela de vencimentos do IPVA - exercício de 2024 Crédito: Divulgação / Sefaz

Tabela de vencimentos do IPVA - exercício de 2024 Crédito: Divulgação / Sefaz

ipva, pagamento, carr Crédito: Shutterstock

Cuidado com os golpes

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) não enviam boletos por e-mail ou Correios, nem links para pagamentos por WhatsApp ou mensagem de texto. Se você receber uma cobrança por esses meios, desconfie: pode ser um golpe.

Para emitir corretamente o Documento Único de Arrecadação (DUA), o proprietário do veículo deve acessar os sites oficiais da Sefaz ou do Detran|ES , informando a placa e o Renavam do veículo.

O pagamento pode ser feito via Internet Banking, digitando ou escaneando o código de barras, ou em caixas eletrônicos de bancos credenciados. Não é necessário imprimir o documento, mas recomenda-se armazená-lo eletronicamente para consultas futuras. Assegure-se de que o pagamento está direcionado ao 'Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’ e, que após o pagamento, foi exibida a mensagem de confirmação.