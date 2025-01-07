Lamborghini e Ferrari têm o IPVA mais caro no ES; confira valores

Lamborghini Aventador SVJ Crédito: Divulgação / Lamborghini

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais caro do Espírito Santo em 2025 vai custar R$ 152.659,42 e será pago pelo dono de uma Lamborghini Avent SVJ que vale R$ 7.632.971,00.

Duas Ferraris completam a lista dos modelos de carro com imposto mais alto, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) . Uma Ferrari 812 GTS, de R$ 6.193.655,00, terá imposto de R$ 123.873,10, e uma Ferrari modelo SF90 Stratdale, que vale R$ 4.843.606,00, vai pagar R$ 96.872,12 de IPVA.

Em 2025, segundo a Sefaz, o total da frota pagante do tributo é de 1.451.550 veículos e outros 1.240.193 estão isentos da cobrança. O pagamento do IPVA começa no início de abril, conforme calendário divulgado pelo governo do Estado . As cotas única e primeira — em caso de parcelamento — vão vencer entre os dias 7 e 11 de abril, conforme o número final da placa do veículo.

R$ 152,6 mil SERÁ O VALOR DO IPVA MAIS CARO DO ES EM 2025

Com esse valor do imposto de um único veículo, seria possível comprar dois carros populares, como um Fiat Mobi Like 1.0 ou um Renault Kwid Zen 1.0, carros que, em 2025, têm preço a partir de R$ 74.990 e R$ 76.090, respectivamente, e são considerados os mais baratos do país — e ainda sobraria um trocado.

A alta cifra também poderia ser utilizada para comprar um apartamento em cidades da Grande Vitória . Na Serra , por exemplo, um apartamento de dois quartos, com 43 metros quadrados e uma vaga de garagem em um condomínio na região central da cidade pode ser comprado por R$ 140 mil, segundo um portal on-line de compra e venda de imóveis.

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Já em Vila Velha , por R$ 150 mil também é possível comprar um apartamento de 50 metros quadrados, com dois quartos e vaga na garagem no bairro Jabaeté.

Descontos e data de vencimento do IPVA 2025

Os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Além disso, existe a possibilidade de parcelamento do imposto em até seis vezes, com vencimento das cotas em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2025, conforme calendário.

Tabela de vencimentos do IPVA Crédito: Divulgação / Sefaz

Tabela de vencimentos do IPVA - exercício de 2024 Crédito: Divulgação / Sefaz

No Espírito Santo, de acordo com a Sefaz, a alíquota do IPVA é a menor da Região Sudeste e uma das menores do país: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos do ano de fabricação 2009 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2025, por terem mais de 15 anos de fabricação.

Como pagar?