Criação de empregos com carteira assinada estaciona no ES em novembro

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O saldo positivo foi motivado pelos setores de comércio e serviços, que criaram 1.535 e 844 empregos com carteira assinada, respectivamente. Entretanto, construção civil (-1.125), indústria (-811) e agropecuária (-248), registraram índice negativo na pesquisa.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (27). De janeiro a novembro deste ano, o Estado tem saldo positivo de 42.037 postos de trabalho.

Em todo o país, foram mais de 106.625 novas contratações. A pesquisa apontou que no acumulado do ano (janeiro a novembro) a geração foi de mais de 2,2 milhão de vagas de emprego.

O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 47,7 milhões em novembro, o que representa alta de 0,22% em relação ao mês anterior.

O Ministério do Trabalho e Emprego, na divisão por ramos de atividades, dois dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em novembro. O comércio liderou a estatística, com a abertura de 94.572 postos, concentrados na atividade de reparação de veículos automotores e motocicletas.

Dos 27 Estados da federação, 21 deles registraram saldo positivo, em termos absolutos. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (38.562), Rio de Janeiro (13.810) e Rio Grande do Sul (11.865).